Des bâtiments plus performants, mais aussi plus étanches

Isolation renforcée, menuiseries toujours plus performantes, meilleure étanchéité à l’air : ces dernières années, la conception des bâtiments a considérablement évolué afin de réduire les déperditions énergétiques.

Cette évolution améliore la performance énergétique du bâtiment, mais rend d’autant plus nécessaire une ventilation efficace. En effet, les activités quotidiennes et la présence des occupants génèrent humidité, CO₂ et différents polluants intérieurs. Sans renouvellement suffisant de l’air, ceux-ci peuvent s’accumuler dans le bâtiment. Renson souligne ainsi l’importance d’un apport continu d’air frais pour préserver un climat intérieur sain.

Ouvrir ponctuellement les fenêtres ne constitue pas une solution permanente : l’apport d’air n’est alors ni continu ni maîtrisé et peut entraîner des pertes d’énergie ainsi que des nuisances extérieures.

L’enjeu est donc clair : comment renouveler suffisamment l’air intérieur tout en préservant le confort et les performances du bâtiment ?

Faire entrer l’air frais de manière naturelle et maîtrisée

Une réponse consiste à intégrer l’amenée d’air directement au niveau des fenêtres.

Installés discrètement au-dessus du châssis, les aérateurs permettent à l’air frais extérieur d’entrer naturellement dans les pièces sèches, comme les chambres et les séjours. Ils peuvent ainsi participer à un système dans lequel l’air frais est amené dans les espaces de vie tandis que l’air intérieur vicié est évacué de manière contrôlée. Renson positionne ses aérateurs de fenêtre précisément dans cette logique d’amenée naturelle d’air frais.

C’est pour répondre à ces différents besoins que Renson a développé la gamme Invisivent, composée de l’Invisivent Air, l’Invisivent Comfort et l’Invisivent UT.

La technologie I-Flux au cœur des Invisivents

Au cœur de la gamme, la technologie I-Flux permet de maîtriser l’amenée naturelle d’air afin de concilier renouvellement de l’air et confort.

Son fonctionnement repose sur trois principes : le débit est régulé grâce à un clapet autoréglable, l’utilisateur peut adapter l’amenée d’air selon ses besoins et le flux entrant est orienté vers le haut pour favoriser une bonne répartition de l’air frais dans la pièce et limiter la sensation de courant d’air.

Cette maîtrise de l’apport d’air est particulièrement importante en période froide : l’objectif n’est pas de faire entrer un maximum d’air extérieur, mais de garantir la juste quantité d’air frais, au bon moment et de manière contrôlée.

Air, Comfort ou UT : une réponse adaptée à chaque projet

Les exigences de ventilation diffèrent selon le type de bâtiment, son environnement et son utilisation. C’est pourquoi les Invisivents proposent plusieurs niveaux de performances.

L’Invisivent Air constitue une solution polyvalente associant débit d’air, intégration discrète et performances acoustiques. Selon la version, son débit peut atteindre 69,1 m³/h/m sous 20 Pa, avec un affaiblissement acoustique pouvant atteindre 40 dB en position ouverte.

Pour les applications résidentielles en rénovation nécessitant un niveau de confort acoustique supérieur, l’Invisivent Comfort propose différentes versions allant de Basic à Extreme. Selon le modèle, l’affaiblissement acoustique atteint 35 à 48 dB en position ouverte. L’Invisivent Comfort se distingue également par sa fonction anti-retour, qui empêche l’air de circuler dans le sens inverse lorsque les conditions de pression changent.

Enfin, l’Invisivent UT a été développé spécifiquement pour répondre aux besoins du non-résidentiel, où des débits d’air plus importants peuvent être nécessaires. Dans sa version UT High, le débit peut atteindre 153,5 m³/h/m sous 20 Pa, tout en offrant un affaiblissement acoustique jusqu’à 40 dB en position ouverte.

Ventiler sans faire de compromis sur l’architecture

La performance technique ne doit pas nécessairement être visible.

Avec une hauteur compacte de 65 mm, une déduction de vitrage de 0 mm et des longueurs pouvant atteindre 6 mètres, les Invisivents ont été pensés pour s’intégrer discrètement au-dessus du châssis.

Cette intégration permet de concilier les exigences de ventilation avec celles de l’architecture et de la menuiserie.

En résidentiel, en rénovation ou dans les projets non résidentiels, la gamme Invisivent permet ainsi d’adapter l’amenée d’air aux caractéristiques du projet, tout en poursuivant un même objectif : faire respirer les bâtiments de manière maîtrisée pour créer des espaces intérieurs plus sains et confortables.

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