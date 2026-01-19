Sébastien Lecornu a présenté vendredi 16 janvier d'ultimes mesures dans l'espoir d'échapper à une censure du côté de l'Assemblée nationale. Parmi celles-ci figure une augmentation de 400 millions d'euros des moyens des bailleurs sociaux. Mais aussi un maintien du dispositif MaPrimeRénov' et l'annulation de l'année blanche pour les APL.

Sébastien Lecornu le sait, il est dans la dernière ligne droite pour tenter de faire adopter le budget par l'Assemblée nationale. Le Premier ministre a réunit son gouvernement et a annoncé sa volonté de passer par 49-3 pour faire adopter le PLF 2026.

Mais pour éviter que son gouvernement ne tombe par motion de censure, le Premier ministre a annoncé d'ultimes mesures, vendredi 16 janvier. Le Parti socialiste, par l'intermédiaire de Boris Vallaud, chef de file du parti à l'Assemblée, s'est dit satisfait des annonces de Monsieur Lecornu qui permettent selon lui « d'envisager une non-censure ».

Parmi ces annonces figure l'augmentation de 400 millions d'euros des moyens des bailleurs sociaux.

« La construction et la rénovation de logements abordables est d'abord la responsabilité des bailleurs sociaux. Nous augmenterons donc leurs moyens de 400 millions d'euros pour qu'ils construisent plus et rénovent mieux », a déclaré le Premier ministre lors d'une allocution.

Une baisse des prélèvements sur les recettes des bailleurs sociaux

Cette augmentation de moyens, selon Emmanuelle Cosse, présidente de l'USH (Union sociale pour l'habitat), consiste en une baisse des prélèvements sur les recettes des bailleurs sociaux.

Dans le projet de la loi de finances (PLF) initial, la réduction de loyer de solidarité (RLS) était de 1,3 milliard d'euros. Selon ces annonces de Sébastien Lecornu, ce chiffre pourrait finalement être abaissé à 900 millions d'euros. En 2025, il était de 1,1 milliard d'euros.

« Petit à petit on baisse la pression et on redonne des marges de manœuvre », s'est réjouie Emmanuelle Cosse.

Mais la présidente de l'USH rappelle aussi qu'une ponction « de 275 millions d'euros pour le fonds national d'aides à la pierre » est prévue, « au lieu de 75 millions d'euros en 2025 ». « Au final la pression sur les bailleurs HLM est au même niveau que l'an passé, mais on a progressé par rapport à la proposition initiale du PLF », qui prévoyait un total record de prélèvements de plus de 2 milliards d'euros, selon elle.

Le maintien de MaPrimeRénov' et pas d'année blanche pour les APL

Le Premier ministre a aussi annoncé que le gouvernement souhaitait « poser les bases d'un statut du bailleur privé ». Celui-ci a d'ailleurs été adopté par amendement par les députés le 15 janvier.

Autre annonce qui devrait être bien reçue par le secteur du bâtiment : le maintien du dispositif MaPrimeRénov', jugé « utile et efficace » par Sébastien Lecornu, malgré un besoin de lutter « davantage contre les abus et les détournements », selon lui.

Enfin, pour les aides personnelles au logement (APL), le spectre de l'année blanche a finalement été écarté par le gouvernement après avoir été envisagé dans le budget initial.

Par Raphaël Barrou (avec AFP)