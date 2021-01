Le système R+MuR® est destiné à la réalisation de murs porteurs ou non porteurs. Il est spécialement étudié pour la construction de bâtiments à étages tels que les logements collectifs et maisons en bandes, et s’applique également aux autres types de constructions courantes, en zones sismiques ou non sismiques (conforme Eurocode 8).

Système économique de maçonnerie en blocs béton de granulats courants rectifiés sous marque de qualité NF, R+MuR® combine trois éléments qui optimisent Psi et R Paroi : l’association de blocs rectifiés Elitherm, à un kit Elipsi (blocs isolants et planelles isolantes) réduit considérablement les ponts thermiques au niveau des planchers. Les caractéristiques thermiques du R+MuR® répondent aux exigences de la réglementation RT2012 et E+C-, et ce nouveau système possède un fort affaiblissement des nuisances acoustiques, des résistances mécaniques optimales (grâce à l’alignement de ces blocs de même design), et une résistance au feu allant jusqu’à REI90 sous 18.7T/m avec doublage laine de roche (B60). La mise en oeuvre du R+MuR® est facilitée par un calepinage aisé grâce aux deux hauteurs de blocs disponibles (H20/H25 cm). Les blocs Elipsi étant teintés, un simple contrôle visuel sur chantier permet de vérifier la conformité de la pose.

La pose collée du système R+MuR® rend le chantier plus propre, plus rapide (d’autant plus grâce aux kits clés en mains Elipsi), et permet de diminuer la consommation d’eau par rapport à une pose traditionnelle.



La solution R+MuR® est donc une solution pour tous les acteurs du marché : quel que soit le projet, les maitres d’ouvrages trouvent une réponse à leurs exigences en termes de performances, tout en répondant à leurs contraintes budgétaires et de délais d’exécution courts.

Les bureaux d’études peuvent s’appuyer sur l’expertise d’Alkern dans la validation de leurs solutions techniques, que ce soit pour le traitement des ponts thermiques, la continuité de descente de charge ou encore la résistance au feu.

Enfin, avec R+MuR®, les entreprises bénéficient de tous les avantages d’un chantier en blocs béton rectifiés, avec une méthode de travail maitrisée, économique et simplifiée.