Salaire BTP : focus sur le métier de plaquiste

Le plaquiste installe cloisons sèches, plafonds et isolants, améliorant confort thermique et acoustique tout en structurant les espaces intérieurs.

Le métier de plaquiste : un expert de l'aménagement intérieur

→ Missions principales :

Lire et interpréter les plans d’aménagement.

Poser des plaques de plâtre, des cloisons et des faux plafonds.

Assurer l’isolation thermique et acoustique.

Réaliser les finitions (joints, enduits, ponçage).

Travailler en coordination avec les autres corps de métier du second œuvre.

Le plaquiste intervient aussi bien sur des chantiers de construction neuve que de rénovation ou d’aménagement intérieur.

Quelle formation pour devenir plaquiste ?

L’accès au métier de plaquiste passe par plusieurs formations spécialisées :

Formation Durée Objectif CAP plâtrier-plaquiste 2 ans Formation de base pour exercer BAC PRO aménagement et finition du bâtiment 3 ans Compétences avancées en plâtrerie et aménagement BP plâtrerie et plaquiste 2 ans (après le CAP) Spécialisation pour des chantiers techniques BTS enveloppe du bâtiment ou aménagement et finition 2 ans (après le BAC PRO) Accès aux postes d'encadrement Certifications spécifiques Variable Isolation thermique, cloisons coupe-feu, techniques de pose avancées

Analyse des salaires : combien gagne un plaquiste ?

Le salaire d’un plaquiste varie selon son expérience, sa spécialisation et la région où il exerce.

Expérience Salaire brut mensuel Coût horaire brut Débutant (0-2 ans) 1 900 - 2 300 € 13 - 16 € Confirmé (3-7 ans) 2 400 - 2 900 € 16 - 19 € Expérimenté (+7 ans) 3 000 - 3 800 € 19 - 25 €

La localisation influe également sur les rémunérations.

Région Salaire brut mensuel moyen Coût horaire brut moyen Île-de-France 2 500 - 3 900 € 17 - 26 € PACA 2 400 - 3 700 € 16 - 25 € Auvergne-Rhône-Alpes 2 300 - 3 500 € 15 - 23 € Occitanie 2 100 - 3 400 € 14 - 22 € Hauts-de-France 2 000 - 3 200 € 13 - 21 €

Perspectives d’évolution et hausses de salaire

Avec l’expérience et des compétences complémentaires, un plaquiste peut accéder à des postes plus rémunérateurs :

Poste Salaire brut mensuel Chef d’équipe en plâtrerie et isolation 3 200 - 4 800 € Conducteur de travaux en second œuvre 4 000 - 5 500 € Plaquiste indépendant Jusqu'à 6 000 € et plus

Le métier de plaquiste est essentiel dans le BTP, avec une forte demande pour les travaux d’aménagement intérieur et d’isolation. Grâce à l’expérience et aux spécialisations, un plaquiste peut voir son salaire progresser rapidement et accéder à des postes à responsabilités ou choisir de se mettre à son compte pour maximiser ses revenus.

Par Camille Decambu

Photo à la une : Adobe Stock