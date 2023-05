Ecominéro démarre sur les chapeaux de roue la mise en oeuvre opérationnelle de la REP

Le bilan de la première vague de contractualisation avec les opérateurs de déchets

À ce jour, 350 opérateurs de déchets ont contractualisé avec Ecominéro, ce qui représente 1 000 points de reprise des déchets inertes du secteur du bâtiment sur l’ensemble du territoire national, y compris sur les territoires d’Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte).



C’est tout d’abord un réseau de 300 points d’apport volontaire qui, au 1er mai prochain, proposera un service de reprise des déchets inertes. Ils accueilleront à partir de cette date les artisans et entreprises du bâtiment qui souhaitent se défaire de leurs déchets inertes répondant aux standards de tri prévus dans le cadre de la REP. Progressivement, le déploiement de ce réseau doit permettre de lutter contre les dépôts sauvages et, tel que fixé par le cahier des charges des pouvoirs publics, de valoriser davantage les déchets inertes, soit 90% à 2028 contre 76% à ce jour.



Ce 1er réseau de points d’apport volontaire sera complété par 300 autres points de reprise dont la préparation opérationnelle est en cours pour une mise en service au 1er juin 2023 au plus tard. Cette prochaine étape sera suivie par de nouvelles mises en service au 1er juillet 2023 pour atteindre un maillage territorial de 1 000 points de reprise agréés par Ecominéro et à destination des professionnels du secteur du bâtiment qui chaque année génère près de 30 millions de tonnes de déchets inertes.



Parallèlement, dès lors que le contrat-type unique pour les collectivités territoriales aura été validé (ce dossier est piloté par l’OCA Bâtiment au nom des quatre éco-organismes agréés sur cette filière REP), Ecominéro sera en mesure de contractualiser avec les déchèteries publiques, soit environ 3 000 points de reprise supplémentaires sous contrat.



« Ecominéro agit sur deux leviers : nous poursuivons notre accompagnement auprès des opérateurs de déchets pour permettre une mise en service rapide des points de reprise qui ont contractualisé avec Ecominéro et nous continuons notre campagne de contractualisation afin d’accroître encore le nombre de points de reprise des déchets inertes. Grâce à cette dynamique, le maillage territorial affilié à Ecominéro comptera très rapidement plus de 4 000 points d’apport volontaire pour les particuliers et les professionnels du bâtiment », explique François Demeure-Dit-Latte, Directeur général d’Ecominéro.

Une cartographie à destination des détenteurs de déchets

Pour accompagner les détenteurs de déchets inertes, particulier ou professionnel, Ecominéro publie une cartographie des sites de reprise des déchets affiliés à l’éco-organisme. Cette cartographie en ligne actualisée très régulièrement, permettra à chacun de trouver facilement un point de reprise à proximité de son chantier.

Lancement de l’éco-participation par les metteurs sur le marché

Aussi, à partir de ce 1er mai, fabricants et distributeurs appliqueront une éco-participation à leurs clients, professionnels et particuliers, sur les produits et matériaux mis sur le marché à destination du secteur du bâtiment et de sa parcelle. Les éco-participations permettent à l’éco-organisme de financer les points de reprise des déchets et le développement de la filière de réemploi et de recyclage.

* : suivi des registres de déclaration des données des filières REP.

Pour en savoir plus exit_to_app