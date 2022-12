Rector : son action RSE labellisée

En 2020, sous l’impulsion de la jeune génération d’actionnaires de Rector Lesage, l’entreprise familiale aux 125 années d’histoire, a décidé de formaliser sa démarche RSE.

Rector Lesage, industriel spécialiste de la fabrication d'éléments de plancher en béton précontraint et béton armé, murs et éléments de structure, a acquis le label Engagé RSE niveau confirmé (soit 3 sur 4) délivré par l’Afnor en juillet 2022.



Cécile Roland, directrice RSE, témoigne : « Cette labellisation nous a aidés à formaliser notre démarche selon l’ISO 26000, norme volontaire de référence en matière de RSE. C’est aussi une reconnaissance de l’engagement et des efforts collectifs fournis par nos 1100 collaborateurs depuis 2 ans! »



La stratégie de Rector s’appuie sur 4 axes forts : décarboner les produits et activités ; limiter ses impacts sur l’environnement et protéger la biodiversité ; favoriser le bien-être au travail et ancrer les activités dans le territoire.

Réduire l’empreinte carbone

Pour le logement collectif et le tertiaire : les prédalles et des prémurs de 50 %

Fruit de la recherche interne de Rector sur les formulations béton à faible intensité carbone limitée et d’un approvisionnement d’armatures constituées d’acier recyclé, Rector a réduit l’empreinte carbone de ses prédalles et prémurs de 50% par m2, notamment à travers sa gamme de produits et systèmes Rsoft bas carbone.



Pour la maison individuelle neuve

Rector a également été le premier industriel à commercialiser des entrevous fabriqués à base de copeaux de bois : les entrevous Primolight et Rectolight, qui diminuent la pénibilité du travail des ouvriers sur le chantier.



L’entrevous Rectoplast VS, fabriqué à partir de matière plastique 100% recyclée, réduit l'empreinte carbone du chantier. Par sa conception, l’entrevous optimise le litrage béton mis en œuvre sur le chantier (ex. 68 l/m2 en montage 13 + 4*).



La précision de la préfabrication permet aussi d’optimiser la quantité de matière et de réduire celle de déchets !



Au-delà du respect de la RE2020, Rector continue sa recherche pour développer des produits constructifs toujours plus respectueux des personnes et de l’environnement.

