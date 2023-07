RSOFT : allégez votre bilan carbone

Découvrez notre offre de produits et systèmes Rsoft bas carbone ! Conçue pour répondre aux exigences de la RE2020, elle a pour ambition de diminuer l’empreinte environnementale des constructions neuves. L’un de nos enjeux prioritaires est de contribuer à la réduction des gaz à effet de serre, en proposant des systèmes constructifs sobres et à faible impact carbone.

Notre offre bas carbone se compose de plusieurs produits et systèmes :

Notre gamme de Prédalles BA Rsoft (standard, balcon, sans étais, etc.), pour des planchers au bilan carbone allégé à tous les étages.

Notre gamme de Prémurs Rsoft (façade, cage d’escalier/ascenseur, refend,etc.), avec une meilleure empreinte carbone pour les verticaux en infrastructure ou superstructure.

Notre Thermoprédalle BA 0,45 Rsoft, la solution pour plancher préfabriqué à rupteurs thermiques intégrés, qui contribue à la réduction des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre.

Notre Prédalle SPD Rsoft, qui associe la rationalisation des matériaux du système plancher-dalle Caméléo à la sobriété carbone des Prédalles SPD Rsoft, pour une structure à l’empreinte environnementale fortement réduite.

Les solutions constructives de l’offre Rsoft garantissent un bilan carboné nettement diminué, tout en conservant les performances des produits et en assurant une mise en œuvre sans compromis. Nous avons réduit l’empreinte carbone des Prémurs et des Prédalles de 53% et 59% respectivement.



L’offre Rsoft est disponible au niveau national et ses performances sont certifiées par des Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES), disponibles sur la base INIES et notre site internet.



Bénéfices & Atouts :