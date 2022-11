Rejoignez Écominéro, l’éco-organisme expert de la filière minérale

Eco-mobilier est agréé par l’Etat pour le recyclage des produits et matériaux de construction non inertes non dangereux, dits de catégorie 2. Ameublement, literie, bricolage et jardin, bâtiment, jouets… tous les professionnels de la maison bénéficient désormais d’un seul et même éco-organisme pour organiser la nouvelle vie de leurs produits usagés. A cette occasion, Eco-mobilier devient ecomaison.