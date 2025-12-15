Récupération d’énergie : un guide essentiel pour les bâtiments tertiaires

Un outil pratique pour identifier et valoriser les gisements d’énergie

La récupération d’énergie représente une opportunité forte pour réduire sensiblement les consommations de vos bâtiments, que ce soit pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire ou l’air insufflé.

Le guide présente les étapes clés de l’étude de faisabilité et les critères de choix d’un système de récupération adaptés à vos bâtiments. Il passe aussi en revue les différentes sources de récupération d’énergie — air extrait, fumées, eaux grises, groupes de froid, ascenseurs — avec une analyse claire des avantages, des points d’attention et des performances attendues.

Ce nouveau référentiel offre aussi une méthodologie de comparaison des solutions en fonction du type d’ouvrage tertiaire et des caractéristiques techniques.

Grâce à des grilles synthétiques de comparaison et des recommandations pratiques, la prise de décision pour des solutions à la fois performantes et économiquement pertinentes est désormais facilitée.

Un levier concret pour la transition énergétique

La récupération d’énergie s’inscrit pleinement dans les stratégies globales de performance énergétique du secteur tertiaire, qui doivent aujourd’hui intégrer des objectifs concrets de réduction des consommations. Ce guide apporte donc des clés simples et applicables pour valoriser les économies réalisables et améliorer le confort d’exploitation.

Accessible sur Pro’RENO

Téléchargeable gratuitement sur la plateforme Pro’Réno, ce guide s’adresse à tous les professionnels impliqués dans la rénovation et l’exploitation des bâtiments tertiaires — bureaux d’études, gestionnaires de patrimoine, collectivités mais aussi architectes et entreprises de travaux.

Découvrez le guide complet sur Pro’Réno !

Pour en savoir plus exit_to_app