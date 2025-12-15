SIPOREX : le béton cellulaire pour des intérieurs créatifs
Publié le 15 décembre 2025
SIPOREX : un matériau pratique, créatif et durable
Les carreaux en béton cellulaire SIPOREX se distinguent par leurs performances :
- Légèreté et robustesse : support de charges lourdes sans difficulté.
- Résistance à l’humidité : idéal pour toutes les pièces, même la cuisine ou la salle de bains.
- Facile à découper, sculpter et assembler : un matériau parfait pour les projets DIY ou sur mesure.
- Multiples finitions possibles : peinture, béton ciré, enduits, carrelage, chaux, résine, papier peint…
- Matériau sain et écologique : classé A+, sans COV, incombustible et inodore.
Des projets d’aménagement inspirants réalisés en SIPOREX
Découvrez comment @benjamin.laurie, @casa_babouchka et @addictdeco_myhome ont sublimé leur intérieur grâce au béton cellulaire SIPOREX.
Inspiration Entrée – Une entrée fonctionnelle et chaleureuse
Pour transformer un simple lieu de passage en un espace de rangement cosy, @benjamin.laurie a imaginé une entrée sur mesure en SIPOREX. Grâce à la facilité de découpe et de montage, il a créé :
- une structure intégrée,
- des niches décoratives,
- des rangements pour les chaussures, manteaux et accessoires,
- une finition blanche lumineuse protégée par un hydrofuge béton.
Résultat : une entrée méditerranéenne, esthétique et pratique, réalisée en une semaine seulement.
Matériel utilisé : 26 carreaux droits SIPOREX (62,5 × 25 × 7 cm), colle, enduit, peinture, imperméabilisant.
Inspiration Chambre – Une pièce entièrement transformée grâce au béton cellulaire
Pour réaliser le rêve de sa fille, @casa_babouchka a repensé une chambre de 14 m² en créant :
- une estrade de lit sur mesure,
- des marches intégrées,
- des niches murales,
- un bureau suspendu renforcé,
- un espace bibliothèque chaleureux.
Le tout réalisé uniquement en béton cellulaire SIPOREX, façonné puis recouvert d’un béton ciré à la chaux pour une finition douce et minérale.
Matériel utilisé : 110 carreaux SIPOREX (5 et 7 cm), colle, enduit, primaire d’accroche, béton ciré.
Inspiration Dressing / Bureau – Un espace 2-en-1 au style minéral
Avec le béton cellulaire, @addictdeco_myhome a imaginé un dressing / bureau sur mesure, aux lignes arrondies et à l’esprit méditerranéen. Le SIPOREX lui a permis de créer :
- une structure solide aux formes douces,
- des niches cintrées,
- l’intégration d’un plateau en bois et d’une tringle en bois flotté,
- une finition béton ciré nuancée pour un rendu minéral.
Matériel utilisé : 50 carreaux SIPOREX (5, 7 et 10 cm), sacs de colle, primaire d’accroche, béton ciré.
SIPOREX Easyfix : la colle prête à l’emploi pour un montage rapide
Pour simplifier les chantiers et les projets DIY, SIPOREX propose Easyfix, une colle vinylique :
- prête à l’emploi,
- propre, sans préparation ni eau,
- permettant un montage à sec,
- classée A+ et EC1 Plus (faible émission de COV).
Un gain de temps précieux pour les travaux intérieurs !
La gamme SIPOREX : des solutions pour toutes les idées créatives
- Carreaux droits : épaisseurs 5, 7 et 10 cm, hauteurs 25 et 50 cm
- Linteaux armés : épaisseur 10 cm – longueurs 125, 150, 200 cm
Points de vente : GSB et négoces en matériaux.
Avec SIPOREX, il est possible de construire, rénover et décorer facilement tout type d’intérieur.
