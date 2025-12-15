SIPOREX : le béton cellulaire pour des intérieurs créatifs

SIPOREX : un matériau pratique, créatif et durable

Les carreaux en béton cellulaire SIPOREX se distinguent par leurs performances :

Légèreté et robustesse : support de charges lourdes sans difficulté.

: support de charges lourdes sans difficulté. Résistance à l’humidité : idéal pour toutes les pièces, même la cuisine ou la salle de bains.

: idéal pour toutes les pièces, même la cuisine ou la salle de bains. Facile à découper, sculpter et assembler : un matériau parfait pour les projets DIY ou sur mesure.

: un matériau parfait pour les projets DIY ou sur mesure. Multiples finitions possibles : peinture, béton ciré, enduits, carrelage, chaux, résine, papier peint…

: peinture, béton ciré, enduits, carrelage, chaux, résine, papier peint… Matériau sain et écologique : classé A+, sans COV, incombustible et inodore.

Des projets d’aménagement inspirants réalisés en SIPOREX

Découvrez comment @benjamin.laurie, @casa_babouchka et @addictdeco_myhome ont sublimé leur intérieur grâce au béton cellulaire SIPOREX.

Inspiration Entrée – Une entrée fonctionnelle et chaleureuse

Pour transformer un simple lieu de passage en un espace de rangement cosy, @benjamin.laurie a imaginé une entrée sur mesure en SIPOREX. Grâce à la facilité de découpe et de montage, il a créé :

une structure intégrée,

des niches décoratives,

des rangements pour les chaussures, manteaux et accessoires,

une finition blanche lumineuse protégée par un hydrofuge béton.

Résultat : une entrée méditerranéenne, esthétique et pratique, réalisée en une semaine seulement.

Matériel utilisé : 26 carreaux droits SIPOREX (62,5 × 25 × 7 cm), colle, enduit, peinture, imperméabilisant.

Inspiration Chambre – Une pièce entièrement transformée grâce au béton cellulaire

Pour réaliser le rêve de sa fille, @casa_babouchka a repensé une chambre de 14 m² en créant :

une estrade de lit sur mesure,

des marches intégrées,

des niches murales,

un bureau suspendu renforcé,

un espace bibliothèque chaleureux.

Le tout réalisé uniquement en béton cellulaire SIPOREX, façonné puis recouvert d’un béton ciré à la chaux pour une finition douce et minérale.

Matériel utilisé : 110 carreaux SIPOREX (5 et 7 cm), colle, enduit, primaire d’accroche, béton ciré.

Inspiration Dressing / Bureau – Un espace 2-en-1 au style minéral

Avec le béton cellulaire, @addictdeco_myhome a imaginé un dressing / bureau sur mesure, aux lignes arrondies et à l’esprit méditerranéen. Le SIPOREX lui a permis de créer :

une structure solide aux formes douces,

des niches cintrées,

l’intégration d’un plateau en bois et d’une tringle en bois flotté,

une finition béton ciré nuancée pour un rendu minéral.

Matériel utilisé : 50 carreaux SIPOREX (5, 7 et 10 cm), sacs de colle, primaire d’accroche, béton ciré.

SIPOREX Easyfix : la colle prête à l’emploi pour un montage rapide

Pour simplifier les chantiers et les projets DIY, SIPOREX propose Easyfix, une colle vinylique :

prête à l’emploi,

propre, sans préparation ni eau,

permettant un montage à sec,

classée A+ et EC1 Plus (faible émission de COV).

Un gain de temps précieux pour les travaux intérieurs !

La gamme SIPOREX : des solutions pour toutes les idées créatives

Carreaux droits : épaisseurs 5, 7 et 10 cm, hauteurs 25 et 50 cm

Linteaux armés : épaisseur 10 cm – longueurs 125, 150, 200 cm

Points de vente : GSB et négoces en matériaux.

Avec SIPOREX, il est possible de construire, rénover et décorer facilement tout type d’intérieur.

Pour en savoir plus exit_to_app