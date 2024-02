Réhabilitation thermique et confort d’été pour les bâtiments scolaires

L’enseignement primaire, secondaire et supérieur est impacté par les épisodes de fortes chaleurs dont les bâtiments sont vieillissants (deux tiers de la surface-plancher des cités scolaires sont antérieurs à 1970) et ne sont pas toujours conçus pour faire face à de telle situation. Découvrez nos solutions de brise-soleil fixes et orientables adaptables aux façades des établissements scolaires.

Brise-soleil fixe en casquette ou en pose verticale Grâce à nos différentes pièces de fixations, Tellier Brise-Soleil est en mesure de dimensionner les brise-soleil fixes pour répondre à une protection solaire optimale tout au long de l’année. En aluminium ou en matériau biosourcé, nous mettons à disposition plus de 150 sections de lames avec un choix infini de couleur et de finition (thermolaqué brillant ou satiné, ton bois, anodisation…). Nécessitant très peu d’entretien et de maintenance, nos brise-soleil fixes architecturaux sont idéals pour le confort thermique dans les salles de classe tout en garantissant un confort visuel, été comme hiver. Brise-soleil orientable et store à lames rétractables Préconisés en pose verticale, nos brise-soleil orientables optimisent l’apport de lumière naturelle l’hiver et protègent de la chaleur l’été. Ce dispositif de protection solaire extérieure peut-être géré avec une commande manuelle (avec un compas de manœuvre) ou motorisée. Cette dernière a la possibilité d’être connectée à un système automatisé de gestion énergétique du bâtiment. Les brise-soleil orientables permettent une meilleure gestion de la lumière naturelle grâce à la modulation de l’ombrage selon l’ensoleillement. Tellier Brise-Soleil vous offre un accompagnement sur-mesure Des conseils et des préconisations selon votre projet

Études d’ensoleillement

Création de lames sur-mesure (suivant la taille du projet) et fabrication de prototypes

+ de 500 références d’établissements scolaires et 20 ans d’expérience avec des professionnels certifiés Une gamme complète de brise-soleil architectural Pour en savoir plus exit_to_app