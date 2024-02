Nouvelle unité de production pour Sebico à Villetaneuse : expansion des moyens de production de cuves et fosses en polyéthylène

C’est en réponse au contexte mondial, où la gestion responsable des ressources naturelles devient une priorité, que Sebico a su depuis plusieurs années positionner ses gammes en assainissement non collectif et en récupération et gestion de l’eau de pluie (Pack’Eau), comme des incontournables de l’habitat individuel mais aussi de l’habitat regroupé ou des petites collectivités. Permettant de répondre aux usages des particuliers et entreprises, les cuves en polyéthylène, notamment les solutions spécifiques à l’eau de pluie, ont également remporté un franc succès lors de la dernière édition du Salon des Maires et des Collectivités qui s’est tenu du 21 au 23 novembre 2023.

En effet, au-delà de l’avantage économique que peut représenter une cuve de stockage, c’est aussi un moyen de faire face aux intempéries et de participer à la réalimentation des nappes phréatiques. Une aubaine pour les acteurs locaux qui font face à de grosses difficultés dans ces domaines.

Face à la demande croissante pour ses cuves et fosses en polyéthylène, Sebico annonce donc le renforcement significatif de son unité de production sur le site de Villetaneuse. Cette expansion stratégique repose sur la mise en place d’une nouvelle machine de rotomoulage à 3 bras de marque SAT pour Station d’Assemblage Technologique, consacrée à la production de cuves et fosses en polyéthylène.

Une nouvelle unité de production pour de nouvelles perspectives

Accroissement de la capacité de production : la nouvelle SAT permet à Sebico de répondre à la demande croissante du marché en doublant sur le site de Villetaneuse sa capacité de production en polyéthylène dédiée aux gammes ANC et Pack’Eau.

: la nouvelle SAT permet à Sebico de répondre à la demande croissante du marché en doublant sur le site de Villetaneuse sa capacité de production en polyéthylène dédiée aux gammes ANC et Pack’Eau. Réactivité : grâce à cette extension, Sebico renforce sa capacité à répondre rapidement aux besoins de ses clients, garantissant une réactivité accrue face aux fluctuations du marché.

: grâce à cette extension, Sebico renforce sa capacité à répondre rapidement aux besoins de ses clients, garantissant une réactivité accrue face aux fluctuations du marché. Innovation continue : cette initiative reflète l’engagement continu de Sebico envers l’innovation et le développement de solutions avancées pour une gestion durable de l’eau à la parcelle.

: cette initiative reflète l’engagement continu de Sebico envers l’innovation et le développement de solutions avancées pour une gestion durable de l’eau à la parcelle. Transport rationnalisé : ce nouveau quota de production a aussi pour objectif de poursuivre le travail entamé par Sebico en termes de RSE notamment en réduisant le transport de certains produits en polyéthylène de ses autres usines et assurant un renfort de son maillage de distribution.

Pour en savoir plus exit_to_app