Transformez votre fenêtre de toit en balcon en un seul geste

FAKRO a créé la FGH-V Galeria, une fenêtre innovante permettant, quand elle s’ouvre, de former un véritable balcon et de gagner un espace supplémentaire. Celle-ci permet de recevoir davantage de lumière naturelle, d’être au contact de l’environnement et de bénéficier de jolies vues, ce qui contribue grandement au bien-être et à l’épanouissement personnel au quotidien.

La fenêtre FGH-V Galeria se transforme en balcon lorsque les deux vantaux sont ouverts. La partie supérieure s'ouvre par projection vers le haut, alors que la partie inférieure s'ouvre par projection vers l'avant, créant ainsi un balcon. Le châssis supérieur peut basculer jusqu'à 45° et peut être maintenu à l'aide d'un mécanisme innovant permettant de le laisser dans la position souhaitée. Lors de l'ouverture, les barrières de sécurité latérales coulissent et s'intègrent dans le châssis inférieur et lors de la fermeture, les rails du balcon se cachent à l'intérieur de la fenêtre et ne sont visibles qu'au-dessus de la surface du toit. Ceux-ci ne collectent ainsi pas la saleté et ne gâchent pas l'esthétique de la toiture. Une fois le balcon ouvert, les rails sont toujours secs et propres, ce qui contribue à un fonctionnement fluide. La fenêtre-balcon Galeria assure le plus haut niveau de sécurité. Le système TopSafe offre une sécurité de fonctionnement et permet de résister aux effractions. Le format standard de la fenêtre est équipé d'un triple vitrage isolant avec un verre intérieur laminé et anti-effraction classé P2A. En cas de dommage, les morceaux de verre restent collés au film pour éliminer toute risque d'accident. Le vitrage est équipé d'un verre externe trempé offrant une garantie à vie contre la grêle. Un autre élément important de la fenêtre Galeria est son entrée d'air automatique V40P. Grâce à une zone de conduit réglable, elle fournit la quantité d'air optimale qui garantit un microclimat sain la pièce et assure des économies d'énergie.