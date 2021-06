RENOLIT ALKORPLAN : l'avenir, plus vert que jamais

La responsable du développement durable Jennifer Witty Che prépare le terrain : « D’ici cinq ans, nous serons un exemple à suivre ». De bons résultats ont déjà été obtenus en termes d’émissions de CO2 (-76 % dans les transports) et de recyclage (+100 % en huit ans). Neuf objectifs de l’Agenda 2030 ont été relevés.

Quel est l’avenir de RENOLIT ALKORPLAN toitures pour les cinq prochaines années ? RENOLIT ALKORPLAN servira d’exemple à bien d’autres sociétés, notamment celles qui produisent des membranes PVC, en leur montrant comment exercer des activités commerciales de façon durable et comment produire d’excellents produits tout en protégeant l’environnement. C’est ce qu’a déclaré Jennifer Witty Che, la responsable Développement durable des produits de toiture RENOLIT ALKORPLAN, une référence mondiale pour la production de membranes synthétiques durables, polyvalentes et de qualité supérieure destinées à l’étanchéité des toits. Objectif ferme et ambitieux : la division de produits pour toits RENOLIT ALKORPLAN a accordé un intérêt croissant au type de produit fabriqué et au modèle de production et le rôle du responsable durabilité est crucial pour encourager et accélérer le processus.



Le Pacte vert pour l’Europe (European Green Deal), programme destiné à rendre l’Europe climatiquement neutre d’ici à 2050, accorde une attention particulière à la construction, responsable de 40 % de la consommation d’énergie et 36 % des émissions de CO2. L’objectif d’ici 2050 est d’avoir des bâtiments à consommation énergétique zéro qui doivent respecter certaines valeurs de kWh/m2, caractérisés par une faible utilisation des ressources fossiles au profit des énergies renouvelables. Les mêmes tendances de marché ont pu être observées depuis quelque temps, portant davantage l’attention sur les coûts d’investissement, le rendement, le cycle de vie, l’installation et le confort. Un marché qui est de plus en plus attentif non seulement aux coûts et à la qualité mais également à la durabilité des produits.



L’étude sur l’impact environnemental et énergétique de ses produits pour toitures que RENOLIT ALKORPLAN a commandé à CIRCE, centre technologique fondé en 1993 cherchant à apporter des solutions innovantes dans le domaine de l’énergie pour le développement durable, fait partie de la nouvelle stratégie RENOLIT ALKORPLAN : accorder plus d’attention à l’environnement, à l’entreprise et aux employés. « Le principal objectif est d’être durable à tous les niveaux – explique Jennifer Witty Che -, ce qui veut dire gérer l’efficience énergétique, les déchets, la production, le recyclage, les émissions de CO2 ». Ces dernières années, l’optimisation de la chaîne logistique a radicalement réduit les émissions grâce à davantage de livraisons directes, moins de relations triangulaires dans les entrepôts et le transport ferroviaire des marchandises ce qui a permis de réduire les émissions de CO2 de 76 %. Des résultats significatifs ont également été obtenus en termes de recyclage : 8 500 tonnes de matériaux recyclés par an, +100 % de déchets recyclés durant les huit dernières années, 50 % de matière recyclée sur chaque mètre carré de membrane et 8 % de la main-d’œuvre destiné au processus de recyclage.



Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir mais les bases sont jetées. Jennifer Witty Che a déclaré qu’elle a reçu un soutien unanime pour le travail qu’elle a effectué au sein de RENOLIT ALKORPLAN à tous les niveaux. « Nous voulons être durables et je suis là pour m’assurer que nous y arriverons ». Cela passe par la prise de conscience de ce qu’il y a à faire, qui commence chez soi, et pas seulement sur le lieu de travail, une sensibilisation aux problèmes et aux solutions. « La durabilité – selon la responsable – c’est utiliser des ressources sans les épuiser ou les gaspiller, c’est-à-dire sans compromettre la capacité des générations futures. En tant qu’entreprise, nous générons des bénéfices, sans quoi cela n’aurait aucun sens de faire du commerce mais nous sommes attentifs aux personnes avec qui nous collaborons, aux clients et à la communauté à laquelle nous appartenons. Et, bien évidemment, nous portons beaucoup d’intérêt à l’environnement dans lequel nous nous trouvons ».

Aujourd’hui, cette évolution s’est traduite par la concrétisation de 9 des 17 objectifs de développement durable adoptés dans le cadre de l’Agenda 2030 des Nations unies à l’égard duquel RENOLIT ALKORPLAN est activement engagée pour parvenir à des améliorations concrètes. « Santé et bien-être – détaille Jennifer Witty Che -, l’égalité des genres, travail décent et croissance économique, innovation, réduction des inégalités, consommation et production responsables, lutte contre le réchauffement climatique, vie subaquatique et partenariats sont les neufs objectifs de l’Agenda 2030 auxquels nous pouvons contribuer. Nous deviendrons de plus en plus “verts” ». Parce que c’est notre devoir à l’égard des nouvelles générations. « Nous savons que la première chose à faire est d’éviter de produire des déchets, affirme Jennifer Witty Che -. Et c’est ce que nous tentons de faire à côté de bien d’autres actions ».