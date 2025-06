RENOLIT Drain : l’étanchéité durable des soubassements

RENOLIT ALKORPLAN geomembranes, acteur de référence dans les solutions d’étanchéité innovantes pour le génie civil, annonce la sortie de son tout nouveau produit, RENOLIT ALKORPLAN Drain. Cette géomembrane est conçue pour répondre aux nouveaux défis du marché de l’étanchéité des soubassements. Alliant performance, durabilité et simplicité de mise en œuvre, cette solution se positionne comme une alternative moderne aux membranes bitumineuses traditionnelles.

Ce produit fera ses débuts lors des prestigieuses Journées Techniques nationales de l’AFTES 2025 qui se dérouleront le 18 et 19 mars à Toulouse. Cet événement, organisé par l’Association Française des Tunnels et de l’Espace Souterrain, réunira les acteurs des secteurs publics et privés et leur permettra de présenter leurs produits, équipements et matériaux innovants.

Les mises à jour des DTU et la demande en solutions respectueuses de l’environnement nourrissent le développement du marché de l’étanchéité.

Le marché français de l’étanchéité des soubassements a connu une évolution significative ces dix dernières années, porté par la montée en puissance des règlementations environnementales et la volonté de disposé de solutions rapides et fiables à mettre en œuvre. Ce fort développement souligne l’importance croissante de protéger les zones en soubassements contre les infiltrations d’eau et d’humidité pouvant provoquer des dommages structurels, impacter la santé des occupants et engendrer des réparations coûteuses.

De surcroît, les normes françaises en matière de construction ont évolué en conséquence et les DTU 20.1 Maçonnerie et DTU 14.1 Cuvelage renforcent cette dynamique :

Le DTU 20.1 impose l’installation d’une membrane d’étanchéité contre les murs des parties en soubassement afin de prévenir les infiltrations d’eau et d’assurer la conformité des ouvrages aux exigences en matière de durabilité et de sécurité.

Le DTU 14.1 précise les règles de mise en œuvre des dispositifs de protection contre l’humidité et améliore la lisibilité des pratiques attendues sur le terrain.

RENOLIT ALKORPLAN Drain : une membrane innovante aux performances renforcées

La géomembrane RENOLIT ALKORPLAN Drain est constituée d’une membrane de 1 mm en PVC thermolaminée à un géotextile en polypropylène de 300 g/m² ou 700 g/m², offrant une excellente résistance au remblaiement et une flexibilité remarquable, qui facilite l’adaptation à tout type de support.

Conformément au DTU 20.1, une solution de drainage peu compléter la géomembrane RENOLIT ALKORPLAN Drain en incluant des tuyaux de drainage périphérique positionné en pied des murs enterrés.

C’est une alternative moderne aux membranes ou revêtements bitumeux traditionnels et est en accord avec les normes de l’industrie. Elle incarne toute l’expertise et l’innovation que RENOLIT met au service de l’étanchéité.

RENOLIT ALKORPLAN Drain : une membrane durable au cœur d’une économie circulaire

Intégrée au programme « RENOLIT goes Circular », la géomembrane RENOLIT ALKORPLAN Drain emploie un taux élevé de PVC recyclés dit de « pré-consommation » issu des déchets industriels du groupe RENOLIT. Cette pratique souligne l’engagement de RENOLIT envers le développement durable, en accord avec sa stratégie « Protect what matters (Protéger ce qui compte) ».

En réutilisant une proportion élevée de matériaux recyclés, RENOLIT réduit sa production de déchets, soutient l’économie circulaire et diminue l’empreinte carbone, ce qui lui permet de répondre à la fois aux préoccupations environnementales et aux attentes du marché en matière de pratiques durables.

RENOLIT ALKORPLAN Drain : une membrane facile à installer

Conçue pour être flexible, cette géomembrane s’ajuste facilement au support, et offre un allongement à la rupture important.

Le système RENOLIT ALKORPLAN Drain est simple d’installation et sans prise tête grâce à ses chevauchements pouvant être assemblés à l’aide de la colle mastic RENOLIT CEM 805 ou par soudage thermique.

De plus, RENOLIT ALKORPLAN Drain est doté d’un outil dérouleur de membrane qui permet de prédécouper les géomembranes en atelier à la longueur désirée permettant ainsi de faciliter et d’accélérer l’installation sur chantier.

RENOLIT ALKORPLAN Drain : une alternative performante aux solutions bitumineuses

Contrairement aux produits bitumeux traditionnels, la membrane RENOLIT ALKORPLAN Drain en PVC-P offre plus de flexibilité et s’adapte facilement aux supports irréguliers, même dans des conditions ou l’accès est compliqué. Elle ne nécessite pas l’emploi de flammes, ni l’utilisation d’un primaire sur le support, augmentant ainsi la sécurité dans les tranchées et permettant à des professionnels peu qualifiés de la poser.

RENOLIT ALKORPLAN Drain est une solution rentable, légère et économique, elle permet aux professionnels de gagner en efficacité tout en respectant les budgets.

Avec sa robustesse et sa conformité avec les exigences des DTU français, RENOLIT ALKORPLAN Drain ne se contente pas d’obéir à la réglementation, mais surpasse ses exigences, offrant ainsi plus de sérénité et une protection longue durée aux propriétaires et aux professionnels.

« Nous avons le plaisir de vous présenter RENOLIT ALKORPLAN Drain, une solution qui répond pleinement aux évolutions du marché de l’étanchéité des soubassements tout en établissant un nouveau standard en matière de durabilité environnementale et de performance. Portés par notre engagement en faveur de l’innovation et de la qualité, nous poursuivons notre mission : proposer des produits fiables, conformes aux exigences des constructions modernes et inscrits dans une démarche de développement durable », déclare Axel Augustin, Product Manager chez RENOLIT ALKORPLAN géomembranes.

