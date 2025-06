« En avril, ne te découvre pas d’un fil, en mai fais ce qu’il te plaît ! ». Le proverbe semble s’appliquer de manière inverse pour la construction de logements. Après une embellie en avril, les permis de construire reculent de 8 % en mai dernier. Les mises en chantier, de leur côté, plongent de 18,5 %.

Si des signes de reprise ont été repérés en avril, la construction de logements se contracte en mai, d’après les derniers chiffres du ministère de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation.

En glissement mensuel, les permis de construire baissent de 8 %, s’établissant à 31 200 logements autorisés. « Le nombre de logements autorisés se situe 19 % en dessous de son niveau moyen des douze mois précédant le premier confinement, en données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables », est-il souligné dans la note conjoncturelle.

Trimestre par trimestre, les permis évoluent positivement

Le repli est particulièrement fort côté logements collectifs et en résidence (‑11,3 %, 20 800 logements autorisés). Curieusement, les autorisations délivrées sont inférieures de 10 % comparé à leur moyenne des douze mois précédant la crise sanitaire.

À l’inverse, les permis de logements individuels sont stables par rapport à avril dernier (‑0,7 %, 10 500 logements). Ils restent en revanche bien en dessous des chiffres d’avant-pandémie précédemment évoquées (‑33 %).

En évolution trimestrielle, les permis de construire progressent de 11,8 % entre mars et mai 2025 (après +5 %) par rapport au trimestre précédent. La tendance haussière s’observe aussi bien dans le logement individuel (+5,4 % contre +2,9 %), que dans les logements collectifs ou en résidence (+15,3 % contre +6,1 %).

Sur un an, les chiffres sont moins reluisants, avec 346 300 logements autorisés (9 600 en moins par rapport aux douze mois précédents ; -2,7 %). Dans le détail, 120 000 constructions de logements individuels ont été autorisées entre juin 2024 et mai 2025. Soit 6 600 logements en moins (-5,2 %) comparé aux douze mois précédents.

Par rapport aux valeurs d’avant-crise, les permis tombent de 36 %. « Les logements individuels purs (‑8,4 %) ont reculé de manière importante, les logements individuels groupés sont en légère hausse (+1,0 %) », relève le ministère.

Le secteur des logements collectifs ou en résidence affiche 226 300 permis de construire sur cette période. Soit 3 000 en moins (‑1,3 %) face aux performances de juin 2023-mai 2024. Comparé aux chiffres de mars 2019-février 2020, les autorisations régressent de 18 %. « Les autorisations de logements collectifs ordinaires diminuent (‑4,4 %) alors que les autorisations de logements en résidence sont en hausse (+11,2 %) », lit-on dans le bilan ministériel.

Les mises en chantier plongent, notamment côté logement collectif ou résidence…

20 100 logements commencés sont dénombrés en mai. Ce qui revient à 4 500 en moins (-18,5 %). Par rapport à la moyenne des 12 mois d’avant-pandémie, les chiffres plongent de 37 %.

La diminution est particulièrement forte chez les logements collectifs ou en résidence (‑25,2 %) et se creuse encore plus par rapport aux niveaux des douze mois précédant le premier confinement (42 %). Pour les logements individuels, les chiffres recensent respectivement ‑8,7 % et -31 %.

Les logements commencés en glissement trimestriel enregistrent ‑11,7 % (contre +15,3 %). La baisse est plus drastique côté logements collectifs ou en résidence (‑18,9 %, après +18,8 %). En parallèle, les logements individuels grimpent légèrement (+1,1 %, contre +9,5 %).

«Au cours des douze derniers mois, 284 200 logements auraient été mis en chantier, soit 2 300 de plus (+0,8 %) qu’entre juin 2023 et mai 2024, et 27 % de moins qu’au cours des 12 mois précédant la crise sanitaire », indique le ministère.

Les logements individuels commencés flanchent de 8,8 % à 106 100 unités (10 200 en moins). Une chute entraînée par celle de l’individuel pur (-18,4 %), mais amoindrie par une augmentation dans le logement individuel groupé (+14,1 %).

Au niveau des logements collectifs ou résidence, c’est l’embellie. En témoignent les 12 500 unités supplémentaires (+7,5 %), pour 178 100 logements commencés. La progression est harmonieuse tant côté logements collectifs ordinaires (+7,5 %) que côté résidence (+7,6 %).

Par Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock