Le 27 juin, la ministre de la Culture Rachida Dati a lancé un concours d’architecture pour la rénovation du Louvre. Entre 700 et 800 millions - voire 1 milliard - d'euros de budget sont mis sur la table pour étendre les capacités d’accueil du musée.

Le 28 janvier, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé des travaux de rénovation et de transformation sur le musée du Louvre.

Chantier officiellement lancé par la ministre de la Culture Rachida Dati, sur Twitter, le 27 juin :

Fière d’annoncer le lancement du concours international d’architecture pour le projet “Louvre – Nouvelle Renaissance”, porté par la volonté du Président de la République @EmmanuelMacron.



« 40 ans après la pyramide du Grand #Louvre, un nouvel élan architectural et culturel », renchérit-elle, annonçant ainsi un concours international d'architecture dédié au projet

Un espace dédié à la contemplation de la Joconde

Accueillant environ de neuf millions de visiteurs annuels – dont à 80 % d'étrangers – et dix millions avant la crise sanitaire -, le monument fait face à des problèmes de vétusté. Les opérations prévues consisteront à réparer les avaries mais aussi à répondre à des normes de sécurité et environnementales. Le tout en améliorant le confort des visiteurs et la protection des œuvres.

Une nouvelle grande entrée sera érigée, au niveau de la façade orientale de l’ancien château. L'esplanade qui borde l’entrée sera ainsi réaménagée.

La célèbre Joconde de Léonard de Vinci aura également droit à son propre espace, complété par de futures salles d’exposition sous la cour carrée du musée.

700 à 800 millions (voire 1 milliard) d'euros de budget prévus

De quoi étendre la capacité d’accueil sur le site touristique emblématique de Paris. Lapyramide du Louvre, inaugurée en 1988 sous le mandat de François Mitterrand, peut accueillir uniquement quatre millions de visiteurs par an.

Ces chantiers dureraient une dizaine d’années, pour un budget total d’environ 700 à 800 millions d'euros. Les syndicats CGT et SUD l’estiment plus à « un milliard d’euros ». Dix millions seront consacrés aux premières études en 2025.

Une « part très minoritaire » sera financée par l'État. Les billets seront toutefois vendus plus chers aux étrangers non-membres de l’UE, dès le 1er janvier 2026. Ce qui pourrait rapporter 20 millions d’euros supplémentaires par an au musée, à condition qu’il y ait 12 millions de visiteurs, objectif visé par Emmanuel Macron. Sans compter un billet autonomisé du parcours de collections, envisagé pour contempler la Joconde, relève l’AFP.

