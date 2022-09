Retrouvez Dierre France dès demain sur H’EXPO 2022 !

Le rendez-vous est fixé depuis des mois et le grand jour est enfin arrivé ! H’EXPO, le salon dédié à l’habitat social organisé par l’Union Sociale pour l’Habitat (USH), ouvre ses portes demain jusqu’à jeudi au Parc des Expositions Eurexpo de Lyon. Trois jours de rencontres et d’échanges entre les acteurs majeurs du secteur du logement social.

À cette occasion, Dierre France, le spécialiste des fermetures de sécurité, tiendra le stand C28 sur toute la durée de l’événement où leurs équipes commerciales accueilleront et renseigneront les visiteurs sur leurs gammes de portes métalliques techniques coupe-feu et multi-usages, portes palières anti-effraction, portes de cave, châssis pour portes à galandage et portes d’intérieur en bois dont des modèles seront exposés sur leur stand.

Un événement à ne surtout pas manquer !

