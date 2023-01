REuse : le nouveau service de recyclage de PSE par HIRSCH Isolation

La sauvegarde de l’environnement est ancrée dans nos valeurs et dans chacun de nos processus, que ce soit durant la fabrication ou encore la livraison. Pour compléter cette offre, nous vous proposons un nouveau service : REuse, la récupération et le recyclage des chutes de PSE. Déjà présent en usine depuis nos débuts, nous ouvrons à présent cette prestation à nos clients.

Notre devise au sein de HIRSCH Isolation « Durable et responsable » guide nos choix et nous motive à nous surpasser en vue de minimiser notre impact écologique.



Nous avons commencé par la logistique, en réduisant stratégiquement les émissions de CO 2 de nos livraisons. Puis nous avons lancé la gamme à Empreinte Carbone Améliorée (ECA) pour intégrer des déchets issus de la biomasse dans nos panneaux de PSE. Ensuite, nous broyons et réintégrons les chutes directement en usine.

À présent, nous passons au niveau supérieur en mettant en place le système de récupération et de recyclage de PSE pour VOUS ! Le système est très simple d’utilisation et a plusieurs objectifs qui sont :

Sensibiliser à la problématique de gestion durable des déchets

Minimiser à la source les chutes en optimisant les plans de calepinage

Faire respecter les consignes de coupe et de tri

Conditionner les chutes propres dans les sacs prévus à cet effet

En lien avec nos chefs de marché et nos assistantes commerciales, il vous suffit de commander les nouveaux sacs de recyclage REuse en même temps que vos panneaux de PSE. Vous y mettrez vos chutes, les anciens panneaux (s’ils respectent la charte) et programmerez le retrait à votre convenance.



En effet, il faut respecter certaines règles pour permettre et faciliter le processus de recyclage : remettre uniquement du PSE non souillé, non-odorant et exempt de tout autre matériel tel que des vis ou de la colle entre autres. Par la suite, tout ce que nous récupérons est envoyé dans nos usines, broyé et remis dans la boucle de fabrication de nouveaux panneaux.

Pour optimiser la collecte et le recyclage des chutes de chantier, HIRSCH Isolation a signé un partenariat avec le Réseau National des Recycleurs de Polystyrène (RNRP) qui met en place des circuits courts de collecte de polystyrène et une valorisation efficace et durable des déchets afin de limiter l’impact CO 2 des chutes de chantiers.

Notre service est indispensable pour les chantiers vertueux. En effet, REuse permet aux distributeurs de proposer une offre différenciante aux divers corps de métier travaillant sur les chantiers, de ne pas penser à ce que deviendra le PSE ou encore comment s’en débarrasser. Il permet de répondre aux besoins des chantiers à label (BREEAM, HQE, LEEDS, E+C-), à la future réglementation et de forts enjeux environnementaux.



Ainsi, le cercle vertueux du polystyrène expansé se poursuit, de sa faible pollution lors de sa production, jusqu’à son système de recyclage intégral à l’infini (billes expansés ou granules de PSE pour fabriquer à nouveaux : isolants, chapes allégées, drainage, rembourrage ou objets en polystyrène : fabrication de pièces automobiles, cache-pots, mobilier urbain, cintres, boîtiers de CD).



Le nouveau service a d’ores et déjà été déployé et mis en place sur les chantiers de nos partenaires :



« Sur ce chantier, nous avions un volume important de chutes de PSE à évacuer. Grâce au service de recyclage REuse, nous participons à une démarche vertueuse de recyclage qui nous assure un exutoire pour les chutes de chantier. Ces chutes sont des ressources, cela nous évite de les mettre en benne sans savoir leur devenir et les coûts de mise en DIB. » Chady SADER, Conducteur de Travaux, SOGEA Atlantique BTP - filiale de Vinci Construction France.

Témoignage client distributeur :



« De plus en plus de clients nous le demande, c’est dans l’air du temps. Sur ce chantier le service de recyclage REuse était un vrai plus et très satisfaisant pour notre client. Cela deviendra prochainement un prérequis sur tous les chantiers. » R. Berjonneau, Key Account Manager, BUSCA.



Pour finir, il nous paraît important de spécifier que notre service REuse nous a permis de remporter le Trophée des Négoces 2021 dans la catégorie « Gestion des déchets ». C’est une immense fierté pour nous de pouvoir premièrement, limiter l’impact du secteur du bâtiment sur l’environnement, et deuxièmement, constater que notre service une fois mis en application est intuitif et utile.