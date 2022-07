Rupteurs de ponts thermiques Schöck La gamme Rutherma®, dont l’innovant DFi, bénéficie désormais d’une FDES dans la base INIES

Il y a 3 ans déjà, Schöck France se démarquait en étant le premier industriel à obtenir une FDES* pour ses rupteurs Rutherma® type DF/ DF-VM. En ITI, éléments de jonction entre la dalle intérieure et la façade (la variante VM autorisant une mise en oeuvre dans le cas de voile mince), ils permettent de réduire jusqu’à 85 % des déperditions énergétiques générées par les ponts thermiques. Cette FDES inaugurale (valable jusqu’au 1er janvier 2024) se complète aujourd’hui d’une seconde. Celle-ci s’étend à l’ensemble de la gamme Rutherma® en isolation thermique par l’intérieure, dont la dernière innovation DFi, poids plume en carbone. Les donneurs d’ordre, prescripteurs et thermiciens, peuvent dès lors atteindre plus facilement les performances en matière de poids carbone de leurs projets constructifs.

Ainsi, Schöck voit ses rupteurs Rutherma® types DFi, DFi/ VM, Ki, DB, D et RF, assurant les liaisons structurelles dalle/ façade, dalle/balcon, dalle/loggia, dalle/éléments saillants de l’enveloppe et refend/façade, couverts par une nouvelle FDES (valide jusqu’en avril 2027).



Une pole position pour la gamme des rupteurs Schöck qui affiche le meilleur impact carbone du marché des rupteurs de ponts thermiques linéiques avec une valeur de 12,2 kg.eq. CO 2 /UF.

Rappelons que le dernier né Rutherma® DFi, fort d’un nouveau corps isolant en Néopor®, affiche une conductivité thermique optimale (passant d’un lambda de 0.035 w/m.K à 0.031 w/m.K), des efforts tranchants augmentés de 22 % ainsi que la reprise des moments jusqu’à 83 %, grâce à des aciers inox réduits en nombre et positionnés différemment.



Enfin, avec cette même idée de toujours faciliter le travail des professionnels du bâtiment en leur donnant accès à des FDES, évoquons le logiciel gratuit Open BIM Schöck. Il permet aux bureaux d’études, structure et thermique, de dimensionner, implanter et optimiser le traitement de ponts thermiques avec les rupteurs Rutherma® dès la phase de conception des projets (et non plus qu’en phase exécution). À la clé pour les maîtres d’ouvrages : une réponse fiable aux exigences de la RE2020 et une parfaite maîtrise de l’enveloppe budgétaire en amont des réalisations puisque l’on détermine d’emblée le linéaire de rupteurs à mettre en oeuvre en fonction des performances recherchées.



Au-delà de développer des solutions techniques toujours plus performantes, cette nouvelle FDES montre à quel point Schöck prend véritablement soin d’accompagner au mieux ses clients dans leur quotidien et confirme sa contribution pour une construction de qualité et bas carbone.

* Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire

