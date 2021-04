Pour construire, conserver et restaurer le bâti existant, l’entreprise familiale SAINT-ASTIER poursuit son développement et enrichit sa gamme “Rénovation plâtre & chaux” avec une solution 2 en 1, lancée en ce début d’année 2021.

Le plâtre est largement utilisé depuis le 17ème siècle pour hourder le remplissage des pans de bois des façades parisiennes et les enduire. Chaque année de nombreux immeubles, hôtels particuliers, maisons individuelles de caractère et autres bâtiments similaires se rénovent pour retrouver leur caractère et leur aspect d’antan.

Pour compléter son offre et pour répondre à la demande spécifique de chantiers parisiens et franciliens SAINT-ASTIER propose “PC TEINTÉ®”, un mortier plâtre chaux teinté 2 en 1 pour enduire, restaurer les maçonneries hourdées au plâtre et créer des moulures, des bandeaux et chaîne d’angles de façade.



Le nouveau mortier assure à la fois la sous-couche et la finition pour un gain de temps sur chantier.

Un mortier aux utilisations multiples

Imaginé pour faciliter son application sur les chantiers de rénovation, le mortier 2 en 1 PC Teinté® de SAINT-ASTIER s’utilise aussi bien en enduit de forte ou de faible épaisseur.

Dans le premier cas, il s’applique en passes successives de 2 à 3 cm d’épaisseur, chacune recoupée grossièrement pour faciliter l’accroche des couches suivantes et ce, dans un laps de temps court afin que l’ensemble constitue une seule couche homogène. Après séchage, une dernière passe de finition de 25 mm d’épaisseur minimum vient recouvrir la sous-couche. Avant son séchage complet, la passe de finition peut alors être recoupée à la truelle Berthelet ou gratté à l’aide d’un gratton pointe courte selon l’aspect final souhaité.



Dans le second cas, pour un enduit de faible épaisseur, le mortier PC Teinté® est alors appliqué en une seule passe de 20 à 30 mm puis dressé, serré et recoupé après affermissement.

Une solution complète adaptée au bati "platre"

Composé de chaux naturelle, de plâtre gros, le mortier PC Teinté® contient également du sable sélectionné de granulométrie 0/1 mm pour une finesse du résultat final sans égal.



Les pigments minéraux présents dans sa composition lui confèrent une parfaite homogénéité de teinte dans sa masse. Il offre ainsi les couleurs subtiles du bassin parisien permettant de révéler le caractère de l’ouvrage qu’il recouvre.



Le mortier de plâtre chaux PC Teinté® de SAINT-ASTIER permet l’utilisation sur un large panel de supports extérieurs, mais aussi intérieurs : maçonnerie ancienne hourdée ou enduite au plâtre ou au plâtre chaux, pans de bois, brique, moellons de pierre hourdés au mortier de chaux.



Une solution complète, facile à mettre en oeuvre et à travailler sur chantier grâce à son ouvrabilité optimale (2 heures selon les conditions climatiques).



Les + du mortier PC Teinté® de SAINT-ASTIER :