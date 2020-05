Alors que le renforcement des mesures de sécurité sanitaire s’impose désormais comme une priorité majeure dans tous les bâtiments amenés à recevoir du public, l’entreprise Doortal répond à l’urgence de la situation en lançant une solution globale antibactérienne unique et innovante sur le marché des portes métalliques techniques. Baptisée SANIDOOR®, elle est disponible sur l’ensemble de la gamme réalisée dans les ateliers de l’entreprise installée aux portes de Lyon.

Confrontée, comme la majorité des entreprises industrielles de l’Hexagone, au ralentissement de ses activités avec l’apparition du coronavirus et la mise en application du confinement, l’entreprise Doortal a mis à profit ce temps de crise pour innover. Spécialisée dans la fabrication de blocs-portes métalliques pour les lieux publics et sites sensibles, l’entreprise investit en moyenne 1,5 M€ chaque année dans la recherche et le développement de nouveaux produits toujours plus performants.



« L’innovation est dans notre ADN », affirme Johnny Guilhot, gérant associé. Une véritable marque de fabrique, que les équipes de Doortal ont apposée cette fois en un temps record, afin de répondre à l’urgence de la situation sanitaire. En l’espace de six semaines, elles ont mis au point, avec leurs partenaires, SANIDOOR® by Doortal : une solution globale antibactérienne capable d’éliminer jusqu’à 99 % des germes et bactéries sur les blocs-portes.

Un traitement breveté pour une gamme haute sécurité

Pour être en mesure de proposer cette nouvelle offre, pourvue de traitements testés et certifiés en laboratoires agréés, l’entreprise Doortal a sélectionné des matériaux et procédés antimicrobiens permettant d’offrir une solution innovante adaptée aux règles d’hygiène anti-infectieuses.

L’entreprise est dès à présent en mesure de proposer le système de thermolaquage SANIDOOR® sur l’ensemble de sa gamme de blocs-portes métalliques techniques. Formulé à partir d’une poudre d’ions d’argent actifs, ce revêtement de peinture provoque, par son action antimicrobienne, la destruction des bactéries selon un mécanisme d’action en 3 phases : blocage des échanges cellulaires, arrêt de la respiration des cellules, blocage de la division cellulaire.

Un traitement antibactérien sans substance nocive

Mais au-delà du bloc-porte, c’est aujourd’hui l’ensemble des équipements proposés dans la gamme SANIDOOR® by Doortal qui permet de proposer aux professionnels du bâtiment une solution parfaitement sécurisée. Pour relever ce défi, Doortal a fait appel à ses partenaires scrupuleusement sélectionnés pour la fourniture de poignées de porte et de barres anti-panique. « Dans un bâtiment accueillant quotidiennement un très large public, plusieurs centaines de personnes vont en effet poser la main sur ces éléments et peuvent donc transmettre les microbes dont elles sont éventuellement porteuses. » souligne Johnny Guilhot.



Ainsi, le revêtement antibactérien des poignées SANIDOOR® contient des ions métalliques qui préviennent la prolifération des germes. Conçu pour une application sur le métal, il comprend un vernis qui élimine les bactéries, virus et champignons, sans aucune substance nocive. Il en va de même pour les barres anti-panique dont le traitement antibactérien, totalement inoffensif pour l’homme, repose sur l’émission lente et constante d’ions d’argent, capables de pénétrer l’organisme microbien et de bloquer sa reproduction.

Une gamme adaptée pour les milieux exigeants

Pourvus de ce traitement breveté, les équipements SANIDOOR® by Doortal constituent une solution globale efficace pour tous les bâtiments où l’activité microbienne est redoutée. Peu présente jusque-là dans l’univers de la santé, l’entreprise compte sur cette gamme parfaitement adaptée aux enjeux du milieu médical pour s’imposer dans les hôpitaux, cliniques, cabinets médicaux, ehpad…

« Notre solution constitue une protection active pour réduire de façon radicale le risque de contagion, notamment dans les bâtiments publics où la propagation des maladies infectieuses est facilitée par une forte concentration bactérienne sur les poignées et barres de poussée », affirme le gérant associé de l’entreprise.



Néanmoins, la cible potentielle de SANIDOOR® by Doortal est beaucoup plus large. Bien que le déconfinement s’engage dans l’Hexagone, l’épidémie de coronavirus continue de susciter de très nombreuses inquiétudes dans la population. Les établissements scolaires, les restaurants, les hôtels, les centres de sport, les bâtiments des administrations… représentent ainsi autant de débouchés naturels pour Doortal.

Des marchés sur lesquels l’entreprise entend se positionner, en s’appuyant sur un réseau de prescripteurs du bâtiment, au premier rang desquels on retrouve les architectes DPLG, architectes d’intérieur et promoteurs. « Nous visons le marché hexagonal dans l’immédiat », conclut Johnny Guilhot, qui ne ferme cependant pas la porte à d’autres développements à terme.

