Poignées aluminium Mandurah® pour menuiseries extérieures : un concept unique développé avec le designer Patrick Veillet

Profils Systèmes fait à nouveau preuve d’inventivité et d’audace en invitant le designer Patrick Veillet à repenser ses poignées aluminium pour menuiseries extérieures, sous l’appellation d’une collection : Mandurah®. « Visionnaire et tendanceur multisecteurs », notamment dans la mode, le luxe, le parfum et les cosmétiques, son talent protéiforme a séduit Profils Systèmes afin qu’il s’exprime là où on ne l’attend pas. Le challenge ? Imaginer un concept innovant de poignées au design évolutif, qui s’adapteraient aux différents types d’ouvrants. L’avènement : une collection de poignées nues dont on peut faire varier les apparences par l’ajout d’inserts de formes et de matériaux multiples : plaquettes rectangulaires (Quadra) ou longues galbées (Wave), habillées de 6 essences de bois, 4 couleurs de résines ou encore 12 nuances de cuir ! Il s’avère ainsi désormais possible de coordonner ses poignées de fenêtres, de portes et de baies coulissantes alors que jusqu’à présent les fournisseurs de quincaillerie n’offraient aucune solution à cette volonté de sens du détail et d’harmonisation esthétique.

Les poignées Mandurah® présentent l’avantage d’être personnalisables à l’envi. Elles peuvent ainsi accueillir par exemple des décors bois, déclinant 6 essences différentes : Ebène, Wengé, Teck, Noyer, Chêne, Frêne.

Ci-dessus modèle pour frappe avec décor Wave Teck

Les poignées Mandurah proposent deux formes de remplissage : Quadra (modèle du haut) et Wave (modèle du bas) :

Une innovation comme un « supplément d’âme »

Cette nouvelle collection s’appuie sur un design épuré d’apparence simple : « un cercle posé dans un carré dont naît un parallélépipède rectangle. Il y a à la fois une influence du brutalisme, pour le côté massif, et du Bauhaus, par le respect de formes géométriques » confie Patrick Veillet.



Les coulissants comptent 5 modèles : poignée déportée, poignée 20°, poignée sans embase, bouton de manoeuvre et poignée de tirage. Quant aux frappes, les poignées pour fenêtres sont simples sans embase ou centrées et celles des portes & portes-fenêtres, doubles sans embase.



Toutes disponibles en aluminium brut, elles peuvent être laquées dans les couleurs et finitions exclusives Profils Systèmes : palette RAL, Terra Cigala®, Profils Color® ou encore la toute dernière gamme pour accessoires Météorites®.



S’il peut tout à fait rester nu, chaque modèle demeure également personnalisable à l’envi grâce à divers éléments de remplissage, modulables et facilement démontables. Côté formes, Quadra se tient droit tandis que Wave marque une ondulation. Côté décors, les bois panachent 6 essences (Ebène, Wengé, Teck, Noyer, Chêne et Frêne), les résines déclinent 4 teintes (Blanche, Noire, Beige et Translucide) et les cuirs se parent de 12 nuances (Pierre, taupe, Nude, Camel Vintage, Brun Cuivré, Rouge Maranello, Rouge Aston, Chocolat, Cognac, Moka, Bleu Indigo et Noir). Une grande variété de coloris et textures qui offre de nombreuses combinaisons décoratives, pour jouer d’harmonie ou de contraste !

12 nuances de cuir : Pierre, Taupe, Nude, Camel Vintage, Brun Cuivré, Rouge Maranello, Rouge Aston, Chocolat, Cognac, Moka, Bleu Indigo, Noir

« Les différents designs permis par la customisation de chaque objet confèrent une adaptation aux envies de chacun dans la maison, tout en préservant une identité commune aux ouvertures qui habillent les différentes pièces. » Patrick Veillet



Soulignons que la collection Mandurah® s’adapte parfaitement aux menuiseries à frappe des gammes Cuzco®, Dzao®, Satin Moon® ainsi qu’aux menuiseries coulissantes Cuzco®, Dzao®, Satin Road® et Touareg® de Profils Systèmes.



Précisons également que Profils Systèmes, là-encore attentif autant à l’esthétique qu’à la fonctionnalité, propose de découvrir la collection Mandurah® dans un élégant coffret de présentation, véritable écrin d’aluminium et de cuir mettant en exergue le design soigné de ses poignées.

