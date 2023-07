Savoir-faire de tradition, passion et technologie : la Fondation Luma à Arles (13) à travers le regard de l’entreprise Ile-de-France Plâtrerie, primée par Placo®

Depuis plusieurs années, forte de son expertise et de la qualification de ses équipes, elle cumule les récompenses, notamment remises par Placo®. La dernière en date, le Trophée Catégorie Plâtre reçu lors de l’édition des Trophées Internationaux pour la réalisation de formes toutes aussi originales que voluptueuses pour la Fondation Luma à Arles.

Ce trophée récompense, parmi des références mondiales, des projets où le plâtre révèle des intérieurs uniques et une finition de la plus haute qualité, même dans les conditions d’éclairage les plus difficiles.

Métiers du plâtre recherchent main d’oeuvre : de la préservation de la tradition à l’intégration de la technologie

Cette reconnaissance de Placo® constitue une vitrine pour Ile-de-France Plâtrerie qui réalise tous les ouvrages en plâtre en interne, pas de sous-traitance pour une maîtrise totale des gestes. L’enjeu majeur est d’actualité : pérenniser le métier et perpétuer le savoir-faire qui requiert des qualifications exigeantes.



« Alors qu’il suffit d’une année pour former un plaquiste, il en faut dix pour un plâtrier. Notre entreprise compte 10 plâtriers (dont la moyenne d’âge est de 45 ans) sur 40 collaborateurs au total. Ce sont de véritables façonneurs d’art. Il est fondamental de mettre en lumière leur savoir-faire qui allie tradition, passion, relation avec des architectes de renom mais aussi technologie, contrairement à ce que les plus jeunes peuvent penser. Pour calibrer des ossatures, aujourd’hui nous utilisons des logiciels 3D. Et le projet Luma en est l’illustration. » Olivier Di Ponio, Gérant de l’entreprise Ile-de-France Plâtrerie.



De son côté, Placo® a à coeur d’accompagner l’évolution des métiers du plâtre et d’assurer leur pérennité. Son Club Entreprises Placo® réunit des experts des métiers du plâtre depuis plus de 50 ans pour former, récompenser et co-construire les innovations de demain (Trophées Placo®, journées de l’innovation, pépinières de jeunes talents, et formations aux nouveaux métiers).



Placo® forme plus de 1 000 professionnels chaque année dans ses centres. À travers l’École de la Construction Durable, son nouveau CFA assure la formation de futurs professionnels et les prépare aux enjeux de la construction durable et de la rénovation énergétique. Son parcours certifiant en alternance vise le Titre Professionnel de Plaquiste niveau 3. Placo® collabore également avec les Compagnons du Devoir pour valoriser les métiers du plâtre, assurer la transmission des savoir-faire aux jeunes générations et anticiper l’évolution de ces métiers.

Quand le plâtre libère la créativité

« Depuis une vingtaine d’années, les architectes ont pris conscience de la liberté qu’offre le plâtre. Il n’y a plus de limite à l’imagination. La technologie nous permet de tester en amont le résultat des formes les plus excentriques grâce au BIM. Cela a été le cas pour la Fondation Luma, ou encore pour la Fondation Louis Vuitton avec le façonnage d’icebergs. »

Quand le plâtre met son grain de sel dans un monument artistique arlésien

Après l’opération Louis Vuitton, sur laquelle Ile-de-France Plâtrerie a travaillé, l’architecte Frank Gehry renouvelle sa collaboration et se lance en 2016 dans une nouvelle aventure, à la demande de la collectionneuse d’art et mécène, Maja Hoffmann. La construction d’une Tour de 15 000 m² sur 9 étages, ravivant les souvenirs de la ville de son enfance, Arles. L’ouvrage abrite des salles d’exposition et des espaces de recherche pour les artistes.

Ce chantier pharaonique se distingue par l’association d’un produit ancestral, le plâtre, à l’utilisation de nouvelles technologies de pointe. Il s’est appuyé sur une modélisation 3D et le BIM afin de répondre aux exigences de formes et de volumes imaginés par Frank Gehry.



Ce chantier culturel prestigieux, d’envergure internationale, se distingue par des ouvrages en plâtre singuliers et rares réalisés par Ile-de-France Plâtrerie :

les « jupes » qui créent un magnifique drapage sur toute la tour,

les galeries aux grands volumes accueillant les expositions,

les « glassbox », boîtes en verre qui caractérisent l’esthétique de la tour et y font pénétrer la lumière naturelle.

« La Fondation Luma se caractérise par les drapages sur la tour, les galeries grands volumes réservées aux expositions, et les glassbox qui procurent la sensation de jaillir de la tour. Parmi les techniques développées, celle du plâtre projeté par-dessus le grillage sur ossature métallique. Le principal challenge était d’obtenir les formes recherchées, toutes aussi originales que voluptueuses. C’est grâce à l’utilisation d’outils modernes que nous avons atteint l’objectif. À titre personnel, nous sommes fiers d’avoir pu participer à la réalisation d’un projet d’une telle envergure. » Olivier Di Ponio, Gérant de l’entreprise Ile-de-France Plâtrerie

