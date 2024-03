HIMACS redonne éclat et modernité au centre commercial Aushopping d’Englos

Pour cette rénovation du centre commercial Aushopping, situé à la périphérie de Lille, le cahier des charges était simple : redonner son lustre à la façade existante en brique traditionnelle, en mélangeant matériaux traditionnels comme le bois, avec des matériaux plus techniques, comme la fibre ciment, l’aluminium et HIMACS. Pour ce projet, l’agence No Problemo, a privilégié HIMACS dans sa version Alpine White afin de créer un marquage vertical.

L’exécution a été confiée aux sociétés Metranor pour le bardage bois et HUS Agencement pour les éléments en HIMACS qui a su jouer la composante matière en optant pour le blanc immaculé Alpine White, pour les piliers et les arches des SAS d’entrée, qui contraste à merveille avec le bardage en bois massif à claire-voie. Sur chaque pilier et arche, en ossature aluminium, ont été accrochés, grâce à des systèmes de fixation profil, patte et insert, pas moins de 425 panneaux de Solid Surface, de 3 largeurs différentes, 760, 910 et 1350 mm afin d’optimiser les chutes et de minimiser les collages.

Le blanc immaculé d’HIMACS illumine de nouveau la façade du bâtiment, et redonne une dynamique et une touche moderne à l’ensemble. HIMACS a permis des finitions aux qualités esthétiques inégalées, sans joints apparents, et satisfaisant aux plus hautes exigences en matière d’hygiène. Non-poreux, et donc imperméable, il n'absorbe pas l’humidité, et résiste bien à l’épreuve du temps, aux UV, aux impacts, et même aux graffitis que l’on peut enlever sans laisser de traces. De plus, HIMACS place l’écologie au cœur de sa stratégie et est reconnu par de nombreux organismes de certification. Réparable, renouvelable et durable, HIMACS façonne ainsi l’avenir pour des façades qui s’inscrivent dans le temps, pour durer.

« Nous travaillons régulièrement avec HIMACS sur des projets d’agencement intérieur - banque d’accueil, paillasse pour laboratoire, douche, etc..., mais c’était une première en extérieur ! La polyvalence du matériau, l’accompagnement technique du fabricant et la réactivité de nos équipes nous ont permis de surmonter les contraintes techniques. Pour cette première, le résultat est au rendez-vous, car dès les premiers éléments posés, le projet a rencontré un vif succès de la part de la Direction du centre commercial, l’architecte et la clientèle. » reconnaît Rémy Grasso le PDG de Hus Agencement.

Nom du projet : façade Aushopping Englos

Maître d’œuvre concepteur : Agence No Problemo, Victor Mota

Fabrication : Bardage bois : Metranor / Pose des éléments en HIMACS : Hus agencement

Distributeur HIMACS : Aska Interior

Matériaux : HIMACS Alpine White

Crédits Photos : © Cyril Cornet