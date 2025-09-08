Sebico lance sa stratégie « Impact 2030 » pour un développement durable et responsable

Impact 2030 : une stratégie RSE articulée autour de 6 axes

La feuille de route Impact 2030 repose sur six axes stratégiques :

Innovation pour développer des solutions performantes et durables.

pour développer des solutions performantes et durables. Production plus responsable et adaptée aux enjeux industriels actuels.

plus responsable et adaptée aux enjeux industriels actuels. Réduction de l’impact environnemental sur l’ensemble des sites et produits.

sur l’ensemble des sites et produits. Développement des compétences et accompagnement des collaborateurs.

et accompagnement des collaborateurs. Expérience client renforcée pour répondre aux besoins de proximité et de qualité.

renforcée pour répondre aux besoins de proximité et de qualité. Lien avec les territoires, afin d’ancrer l’activité dans une dynamique locale et collective.

Ce plan ambitieux traduit une conviction forte : l’industrie française a un rôle clé à jouer face aux défis climatiques, sociaux et économiques.

Une démarche collective et participative

Sebico a choisi de bâtir Impact 2030 comme un projet partagé. Les collaborateurs, répartis sur les 6 sites de production et au siège social, sont impliqués dès le 17 septembre dans la mise en place des priorités. Cette démarche participative favorise une appropriation durable et aligne l’ensemble des équipes sur les objectifs de la stratégie.

Une vision ouverte vers l’extérieur

La stratégie Impact 2030 dépasse les murs de l’entreprise. Sebico invite clients, partenaires, fournisseurs et futurs collaborateurs à rejoindre cette dynamique commune et à contribuer à une vision partagée du développement durable.

« Notre stratégie est à la fois un engagement et une invitation. Nous savons que nous ne pourrons réussir seuls. C’est en travaillant main dans la main avec nos clients, nos partenaires et nos équipes que nous pourrons avoir un véritable impact sur le monde de demain. » Eliott LACOUR, Directeur Général de Sebico.

Une publication accessible en ligne

L’ensemble des contenus de la stratégie Impact 2030 est disponible dès le 22 septembre sur le site officiel sebico.com.

