Sebico lance sa stratégie « Impact 2030 » pour un développement durable et responsable
Impact 2030 : une stratégie RSE articulée autour de 6 axes
La feuille de route Impact 2030 repose sur six axes stratégiques :
- Innovation pour développer des solutions performantes et durables.
- Production plus responsable et adaptée aux enjeux industriels actuels.
- Réduction de l’impact environnemental sur l’ensemble des sites et produits.
- Développement des compétences et accompagnement des collaborateurs.
- Expérience client renforcée pour répondre aux besoins de proximité et de qualité.
- Lien avec les territoires, afin d’ancrer l’activité dans une dynamique locale et collective.
Ce plan ambitieux traduit une conviction forte : l’industrie française a un rôle clé à jouer face aux défis climatiques, sociaux et économiques.
Une démarche collective et participative
Sebico a choisi de bâtir Impact 2030 comme un projet partagé. Les collaborateurs, répartis sur les 6 sites de production et au siège social, sont impliqués dès le 17 septembre dans la mise en place des priorités. Cette démarche participative favorise une appropriation durable et aligne l’ensemble des équipes sur les objectifs de la stratégie.
Une vision ouverte vers l’extérieur
La stratégie Impact 2030 dépasse les murs de l’entreprise. Sebico invite clients, partenaires, fournisseurs et futurs collaborateurs à rejoindre cette dynamique commune et à contribuer à une vision partagée du développement durable.
« Notre stratégie est à la fois un engagement et une invitation. Nous savons que nous ne pourrons réussir seuls. C’est en travaillant main dans la main avec nos clients, nos partenaires et nos équipes que nous pourrons avoir un véritable impact sur le monde de demain. » Eliott LACOUR, Directeur Général de Sebico.
Une publication accessible en ligne
L’ensemble des contenus de la stratégie Impact 2030 est disponible dès le 22 septembre sur le site officiel sebico.com.
Modulaire bois : un levier économique et carbone pour les résidences gérées
À l’heure où les acteurs de la construction cherchent à conjuguer rentabilité et impact carbone réduit, Zen Modular publie une étude exclusive sur les effets du modulaire bois dans les résidences gérées.
Sebico : 100 ans d'innovation au service de l’eau, de l’humain et des territoires
Depuis près d’un siècle, Sebico conçoit et fabrique des solutions durables pour la gestion de l’eau et de l’assainissement, au service des foyers, des entreprises et des collectivités. Dans cette vidéo,...
Pack’Eau plate Sebico : récupérez l’eau de pluie en vidéo
Sebico met en lumière sa cuve Pack’Eau plate avec une vidéo YouTube dédiée, valorisant ses atouts techniques et écologiques pour la construction durable.
Les grands chantiers parisiens à suivre en 2025 : des projets écologiques et innovants qui façonneront la capitale
Paris, toujours en mouvement, continue de se réinventer. D’ici 2025, plusieurs projets d'envergure redéfiniront son paysage, alliant innovation architecturale, durabilité environnementale et modernisation...