REinventons : l’événement de l’économie circulaire du bâtiment

Communiqué
Publié le 08 septembre 2025
Ecominéro organise l’événement REinventons le 20 novembre à Paris : rendez-vous clé de la REP Bâtiment pour les acteurs des produits et matériaux inertes.
REinventer l’éco-conception

REinventons, l’événement signé Ecominéro dont l’objectif est de donner de nouvelles perspectives pour soutenir le développement d’une filière plus vertueuse et respectueuse de l’environnement, consacre cette année une édition à l’éco-conception. 

L’édition 2024 était dédiée au réemploi et à la réutilisation des produits et matériaux de construction et a réuni plus de 120 acteurs de l’écosystème. 

Pour continuer de nourrir et de développer la réflexion autour d’une filière plus vertueuse, cette matinée sera articulée autour de tables rondes thématiques, l’innovation et les nouvelles filières de recyclage, réunissant des speakers de divers horizons : 

  • Amor Ben Fraj, Directeur de recherche au CEREMA
  • Xavier Guillot, Directeur normalisation chez Holcim
  • Gwendal Michel, Responsable Recherche et Développement chez Ecomaison 
  • Nourhan Mortada, Responsable Matériaux et Solutions bas carbone chez Ecominéro 
  • Bastien Praz, Chargé de développement chez GRDF
  • Olivia Tillier, Directrice marque des solutions de béton bas carbone chez Vinci Construction

Emmanuelle Ledoux, Directrice Générale de l’INEC interviendra pour l’ouverture de la matinée.  

D'autres animations sont également au programme telles que des corners d’exposition dédiés à l’innovation tenus par des étudiants chercheurs, du networking...

La vision d’Ecominéro pour l’éco-conception

Cette seconde édition dédiée à l’éco-conception s’inscrit dans une démarche d’accompagnement des producteurs pour les sensibiliser à ce levier environnemental dès la phase de conception. 

L’éco-organisme souhaite atteindre un objectif clair : que 90% des producteurs produisent un plan d’éco-conception d’ici fin 2025. 

Ecominéro a publié début 2025 un guide sur les bonnes pratiques d’éco-conception et une synthèse sur les pratiques d’éco-conception de la filière. 

 

Pour en savoir plus exit_to_app

