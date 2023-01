Chemistry : de sublimes cloisons en HIMACS pour la nouvelle exposition du Deutsches Museum

Au Deutsches Museum de Munich, plus de 10 000 expositions attirent chaque année environ 1,5 million de passionnés de science et de technologie. La haute technologie en est l’axe majeur - et plus particulièrement dans la nouvelle exposition sur la chimie, avec des cloisons en HIMACS particulièrement impressionnantes, qui brillent dans un blanc immaculé.

La nouvelle exposition « Chemistry » est divisée en trois grandes sections, à commencer par l’histoire des laboratoires du Moyen Âge, suivis d'une zone d'expérimentation avec un laboratoire atelier et un auditorium. La troisième section comprend un grand hall d'exposition avec des stations visuellement attrayantes qui démontrent l'importance de la chimie dans la vie quotidienne, des cosmétiques à la nutrition, en passant par les loisirs, le sport et la construction.



La nouvelle exposition permanente a été conçue par le célèbre cabinet d'architectes Ambos & Weidenhammer de Munich. Le concept de base consiste à diviser l'immense univers de la chimie en stations individuelles séparées par des murs cylindriques. La disposition permet aux visiteurs de se concentrer ainsi sur chaque station, et ce, sans aucune connaissance scientifique préalable, la chimie y étant abordée en termes simples. Des expositions, des textes et des éléments interactifs donnent vie à des développements historiques ou modernes.

De nombreuses expositions sont uniques, comme la célèbre table de fission nucléaire avec son équipement original. C'est ici qu'Otto Hahn, Lise Meitner et Fritz Straßmann ont réalisé leurs expériences avec des sels d'uranium, qui ont conduit à la première fission d'un noyau atomique en 1938.

La conception sans joints d’HIMACS suit parfaitement le concept thématique

Les stations individuelles et leurs parois cylindriques HIMACS attirent les visiteurs tant sur le plan esthétique que par leur thématique. Des formes fascinantes tracées dans les structures à double paroi invitent les visiteurs à s'immerger dans le monde moléculaire de chaque station. La possibilité de voir de l'autre côté suscite la curiosité, attirant les passants à explorer. Le thème respectif de chaque station est décliné sur chaque paroi : pour les loisirs et le sport, par exemple, les murs présentent une image microscopique abstraite de fibres plastiques, tandis que pour les cosmétiques, des formes rondes, semblables à des bulles, recouvrent les parois, à l’image d’un bain moussant.



La station sur la nutrition est particulièrement remarquable, ses parois présentant la structure microscopique d'une coquille d'oeuf, une surface qui ne pourrait être plus fine, plus surprenante ou plus complexe. Compte tenu du défi, la mise en oeuvre d’HIMACS a fait appel à des spécialistes : la société Körling Interiors GmbH & Co. KG de Dortmund, a travaillé avec Georg Ackermann GmbH de Wiesenbronn pour donner au matériau la forme qu'il fallait.

« Nous avons vraiment apprécié ce projet », déclare Joachim Lutz, chef de projet commercial chez Georg Ackermann GmbH. « Il exigeait bien plus qu'une solution standard. Nous nous sommes appuyés sur notre expertise, notamment en ce qui concerne les dimensions des murs d'exposition, tant au niveau de la conception, de la programmation et de la préparation des données au préalable, que de l'installation sur le site. » Sans surprise, HIMACS s'est acquitté avec brio de la tâche. Robuste comme la pierre, mais aussi facile à travailler que le bois, le matériau a permis de tracer des formes extrêmement fines dans les cloisons avec une précision parfaite.

L'exposition devant s’étendre sur la durée, HIMACS est particulièrement adapté pour ce projet. Résistant, durable et facile à entretenir, il est idéal pour les espaces accueillant de nombreux visiteurs et soumis à un usage intensif, et gardera son aspect du premier jour.



Les certificats des normes DIN et EN confirment également la faible inflammabilité d'HIMACS, condition essentielle pour une utilisation dans des espaces publics comme les musées, où la sécurité incendie est une priorité absolue. Enfin, de nombreuses couleurs HIMACS répondent aux critères du test Oddy, ce qui est crucial dans les musées, notamment pour les vitrines qui contiennent des objets sensibles ou historiques.



Le résultat parle de lui-même, comme le rapporte Susanne Rehn-Taube, commissaire de l'exposition, et le design, avec ses stations semi-fermées, remporte un vif. Les visiteurs et les experts des musées apprécient l'interprétation moderne de la chimie, et font l'éloge de la conception unique, façonnée par les parois cylindriques.

Crédits Photos : © Stefan Müller-Nauman