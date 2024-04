HIMACS prend la route avec le RoadXplorer

Christian Beer était à la recherche d'un véhicule d'expédition pour lui et sa famille qui offrirait le même niveau de technologie et de qualité que celui qu'il offre à ses clients dans ses projets d'aménagement intérieur. Après des recherches infructueuses, il a décidé de prendre les choses en main.

Depuis 1981, l'entreprise Beer aménage des espaces de vie exclusifs, notamment pour camping-cars et des yachts. Aujourd'hui, l'entreprise se spécialise principalement dans les cuisines exclusives. Toutefois, son dernier projet marque un retour aux sources. Le camion Mercedes Arocs 4x4 à traction intégrale, d'une puissance de 350 chevaux, d'une longueur de plus de cinq mètres et d'une hauteur de près de quatre mètres, intègre une technologie de motorisation avancée, une électronique de bord de haute qualité, un système de chauffage par le sol et par les murs Webasto, ainsi qu'un système de filtration d'eau avancé.

Fabriqué en mélèze résistant aux intempéries et recouvert d'une couche métallique foncée, l'extérieur respire la durabilité et le style. L'association unique du mélèze et de l'acier noir crée une esthétique saisissante, complétée par l'aluminium de haute qualité utilisé pour les fenêtres, les portes, le hayon, le hayon élévateur 3 en 1, les coffres de rangement et les barres de toit. Le choix inhabituel du mélèze a été fait en s'inspirant des Vikings, qui protégeaient le bois avec du sel, de sorte que l'extérieur du véhicule résiste à la corrosion par le sel.

L'intérieur poursuit l’angle haut de gamme, avec de l'épicéa blanc vernissé, pour un aspect discrètement élégant et accueillant.

L'intérieur du RoadXplorer ressemble davantage à une maison qu'à un camping- car. Le plancher sert de cadre, un motif CNC visuellement sans fin étant fraisé dans le matériau HIMACS. HIMACS n'est pas seulement parfait pour le chauffage par le sol, il est aussi facile à nettoyer, robuste et résistant à l'eau, au gel et aux UV.

Le ton chaud HIMACS Babylon Beige rayonne d'une harmonie sereine. Le sol s'étend de l'entrée à la salle de bains en passant par la salle à manger, le tout d'un seul tenant. Le motif créatif en forme de diamant n'est pas seulement attrayant sur le plan visuel, il est aussi pratique, car il offre une meilleure résistance au glissement.

À l'intérieur, le RoadXplorer décline le caractère haut de gamme avec une cuisine bien aménagée, dotée de surfaces douces et mates, de panneaux de support de meubles en bois de peuplier léger et de matériaux italiens haut de gamme. La salle à manger se transforme en un espace de couchage confortable pour deux personnes, avec des rangements supplémentaires astucieusement intégrés dans tout le véhicule.

Les avantages d'HIMACS se manifestent à nouveau dans l’espace douche, le sol de la salle de bains et de la douche étant en Solid Surface. La douche, dotée d'un rebord d'évacuation de l'eau sur tout le pourtour, a été équipée de robinetteries design noires économes en eau.

L'eau chaude provient de l'électricité produite par le système photovoltaïque installé sur le toit, complété par un chauffe-eau auxiliaire et un générateur. Le lavabo a également été façonné sans jointure en HIMACS. Les toilettes sont séparées par une porte qui peut être fermée pour la douche. Il y a également une petite machine à laver et des prises pour les aspirateurs sans fil.

Le système Starlink garantit une connectivité Internet fiable dans le monde entier, ce qui fait du RoadXplorer un choix idéal pour les personnes en congé sabbatique, les adeptes du travail à domicile ou les voyageurs du monde entier.

Christian Beer et sa famille, après une aventure dans les Balkans, préparent déjà leur prochaine expédition : un voyage panaméricain en Amérique du Sud. Le RoadXplorer offre un mélange unique de luxe et de fonctionnalité pour ceux qui recherchent une maison confortable et élégante lors de voyages.

Crédits Photos : © Beer GmbH