SNPU accueille BAUDER et KINGSPAN comme nouveaux membres

Avec ces adhésions, le SNPU regroupe désormais sept acteurs majeurs du secteur de l’isolation en polyuréthane en France. Solidement implantés sur le territoire national, BAUDER et KINGSPAN disposent chacun de leur propre site de production : dans le Bas-Rhin pour BAUDER et dans le Puy-de-Dôme pour KINGSPAN. Ces usines seront opérationnelles courant 2025.

D’ici quelques mois, les membres du SNPU exploiteront huit sites industriels en France, exclusivement dédiés à la fabrication de panneaux d’isolation rigide en polyuréthane, un matériau à haute performance thermique, durable et indispensable à la transition énergétique des bâtiments.

BAUDER : Un acteur familial historique et engagé

Entreprise familiale fondée en Allemagne il y a plus de 165 ans, BAUDER est aujourd’hui un spécialiste reconnu des systèmes de toiture en Europe. Son offre inclut des panneaux en polyuréthane, des membranes d’étanchéité (bitumineuses, PVC, FPO), des solutions d’étanchéité liquide ainsi que des systèmes de toiture végétalisée.

BAUDER emploie plus de 1 600 collaborateurs, dont 25 % de conseillers spécialisés, répartis sur sept usines en Allemagne, une en Autriche, et une future implantation en France, dans le Bas-Rhin. Présente dans 18 pays européens, l’entreprise met son expertise au service des bureaux d’études, des entreprises d’étanchéité, des maîtres d’ouvrage et des paysagistes.

Jan Bauder, Président - Directeur Général de BAUDER : « Depuis les années 1960, nous développons et produisons des isolants en polyuréthane. Rejoindre le SNPU à l’occasion de l’ouverture de notre site français est une démarche naturelle. Nous souhaitons contribuer activement à la reconnaissance de ce matériau d’avenir et participer à la construction de bâtiments durables, performants et décarbonés. »

KINGSPAN : Un groupe international aux ambitions locales

Créé en Irlande en 1965, le groupe KINGSPAN est l’un des leaders mondiaux de l’enveloppe du bâtiment et des solutions d’isolation thermique à faible empreinte carbone. Son siège et son centre d’innovation IKON sont situés à Kingscourt. Ce pôle de recherche incarne l’engagement du groupe en faveur de la construction durable et décarbonée.

Avec plus de 212 usines dans 80 pays et 22 000 collaborateurs, KINGSPAN se spécialise dans la fabrication de panneaux sandwich et panneaux isolants en PU et PIR. Le groupe déploie son programme environnemental Planet Passionate, visant la neutralité carbone d’ici 2030.

Xavier Grabuleda, Directeur Général Délégué du groupe KINGSPAN : « En rejoignant le SNPU, nous réaffirmons notre volonté de nous intégrer pleinement dans l’écosystème français. Ensemble, nous souhaitons contribuer à faire progresser les normes d’isolation, promouvoir des matériaux performants et accélérer l’adoption de solutions durables sur tout le territoire. »

Le SNPU : Porte-voix de l’isolation en polyuréthane en France

Créé en 2013, le Syndicat National des Polyuréthanes (SNPU) fédère les industriels du polyuréthane engagés pour une meilleure performance énergétique du bâtiment. Il rassemble aujourd’hui :

7 membres actifs : BAUDER, IKO Insulations, le groupe KINGSPAN, Knauf SAS, RECTICEL Insulation, Groupe SOPREMA, UNILIN Insulation.

: BAUDER, IKO Insulations, le groupe KINGSPAN, Knauf SAS, RECTICEL Insulation, Groupe SOPREMA, UNILIN Insulation. 5 membres adhérents associés : BorsodChem/Wanhua, Covestro, Evonik, Gascogne Flexible, Stepan.

Le SNPU agit comme interface entre les industriels, les instances professionnelles (UPB, AIMCC, CSTB…) et les pouvoirs publics, en France comme à l’échelle européenne.

Pour en savoir plus exit_to_app