Auréoles d’humidité suite à une infiltration d’eau, peintures écaillées liées à un dégât des eaux, traces de moisissures, de nicotine ou de fumée, petites taches de la vie quotidienne... sont autant de marques qui peuvent salir, abîmer ou nuire à l’esthétique des murs intérieurs et des plafonds. CECIL PROFESSIONNEL, marque référente en négoce sur le marché de la peinture, propose des solutions pour rénover ces murs.

La peinture en aérosol PA MTD, un blanc malin idéal pour des retouches rapides, l’impression IP TD, une sous-couche pour supports dégradés, et la peinture de finition PE MTE, un blanc sans tension qui masque les taches les plus difficiles.

Haute performance et à haut pouvoir couvrant, ces peintures techniques de qualité professionnelle sont de conception et de fabrication française.

Peinture Blanc Malin PA MTD

Pour des retouches rapides sur les taches les plus difficiles.



Pour recouvrir les taches difficiles sans avoir à repeindre tout le pan de mur ou le plafond, la peinture en aérosol PA MTD CECIL PROFESSIONNEL est idéale. En effet, anti-tache, elle permet de réaliser efficacement des retouches rapides sur les surfaces tachées ou abîmées des murs et des plafonds intérieurs en plaques de plâtre, plâtre, béton, briques…



Son pouvoir bloquant évite la réapparition des taches, notamment en cas d’humidité, et stoppe les remontées de tanin.



Isolante, d’une très bonne opacité et d’un haut pouvoir couvrant, elle masque les traces d’humidité, de suie, de crayon... et peut être utilisée pour des petites retouches sur des murs peints abîmés par un choc.



La peinture PA MTD peut être appliquée en sous-couche avant une mise en peinture puisqu’elle empêche la migration des taches dans les peintures et revêtements de finition.



Ce blanc mat malin offre un beau tendu et sèche rapidement. Aucune tache ne reste visible dès la première couche de PA MTD. Elle ne jaunit pas et recouvre parfaitement toutes les taches.



Avec sa bombe ergonomique, elle est très facile et agréable à utiliser.

Impression pour supports dégradés IP TD

Idéale pour les dégâts des eaux et les taches difficiles.



La couche d’impression régule l’absorption des fonds, prépare le support, améliore l’adhérence, l’esthétique et le rendu de la finition. Parfaite en rénovation et compatible avec toutes sortes de finitions, l’impression IP TD CECIL PROFESSIONNEL a été conçue pour adhérer aux supports dégradés, tachés ou humides.



Sa formulation additivée ciment isole et bloque les taches les plus difficiles : auréoles d’humidité, moisissures, suie, nicotine, graisse... sur du plâtre et ses dérivés, le ciment, la brique, le bois…

Par ailleurs, elle fixe les fonds anciens et consolide les murs.



Performante, l’impression IP TD peut s’appliquer directement sur des murs humides, suite à des dégâts des eaux ou une infiltration d’eau par exemple.

Peinture sans tension PE MTE

Un revêtement isolant qui masque les taches.



Sans siccatif (substance destinée à accélérer le séchage), la peinture sans tension PE MTE CECIL PROFESSIONNEL répond efficacement aux problèmes de phénomène de tension et d’écaillage au moment du séchage.



De très bonne opacité, ce blanc mat permet de recouvrir les anciens fonds sans risque de les décoller. Il isole et masque parfaitement les défauts du support et les taches les plus difficiles : humidité, moisissure, suie... ce qui le rend idéal en rénovation.



Offrant un gain de temps sur les chantiers, PE MTE peut être appliquée « mouillé sur mouillé » sur des fonds douteux et instables (badigeons, vieux plâtres) et est recouvrable par toutes sortes de finitions et colles à papier peint.



Son séchage long assure une application uniforme sans trace de reprise ni d’écaillage. Multisupport, cette peinture convient en application sur les murs, plafonds et menuiseries, en béton et dérivés, plâtre et dérivés, plaques de plâtre cartonnées, anciennes peintures.

Photo à la une : Peinture PA MTD

