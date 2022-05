Solutions WC Geberit, design intemporel et fonctionnalités

Depuis quasiment 150 ans, Geberit cherche à améliorer la vie des gens. Notre passion pour le design et la technologie inspire et enthousiasme nos clients partout dans le monde. Nous veillons non seulement à ce que nos produits soient esthétiques, mais aussi à ce qu‘ils simplifient la vie et la rendent nettement plus agréable.

Les souhaits et les attentes à propos de salle de bains sont aussi nombreux et variés que leurs utilisateurs. C’est pourquoi nous avons interrogé nos clients à travers l’Europe quant aux critères qui leur semblaient les plus importants. Nous avons recensé six caractéristiques qui sont régulièrement mentionnées : le design, la propreté, la facilité d’utilisation, le confort, des solutions gain de place et adaptées pour les personnes à mobilité réduite. Cela signifie que vous pouvez créer l’espace WC dont vos clients rêvent ! Avec des produits qui offrent un équilibre parfait entre design élégant et fonctionnalité exceptionnelle.

Des technologies innovantes pour tous

Des WC totalement débridés : Rimfree® et TurboFlush - Avec cette nouvelle génération de WC sans bride, esthétique, hygiénique, facile à entretenir, d'un fonctionnement hydraulique optimisé et totalement accessible en prix, Geberit vous permet de vous différencier sur tous les chantiers où l’hygiène est un critère important.

Des WC qui allient design et facilité d’installation

Les développeurs céramistes et les ingénieurs sanitaires de Geberit ont affiné et optimisé la conception des ensembles WC. Le montage devient alors un jeu d’enfant avec les WC carénés et leurs systèmes d’installation facilitée : Système de fixation EFF2 et EFF3.

Des solutions WC pour des espaces restreints

Dans son assortiment Geberit a également des cuvettes courtes adaptées à des chantiers nécessitant des WC de petites dimensions. Ces cuvettes sont généralement d’une profondeur de ~48 cm (en comparaison d’une cuvette standard de longueur ~54 cm).

