Tarkett modernise les revêtements de sol homogènes dans le secteur de la santé

Conçus il y a plus de 50 ans, les revêtements de sol homogènes de Tarkett sont présents dans une multitude d’espaces publics : écoles, bureaux, hôpitaux, hôtels, usines ou même dans les aéroports. Ces sols en vinyle conjuguent performance, polyvalence, design et durabilité. Aujourd’hui, Tarkett a renouvelé ses collections avec de nouveaux décors et coloris et va encore plus loin dans sa démarche d’économie circulaire en recyclant ses revêtements en fin d'usage, pour boucler la boucle.

Une nouvelle collection de revêtements de sol qui traversent l’histoire : iQ Granit & iQ Eminent

Les collections iQ Granit et iQ Eminent sont des revêtements de sols emblématiques et durables. Le sol en vinyle homogène est un matériau incontournable pour les architectes et les designers qui recherchent un produit performant et au-delà des attentes techniques.



Peu de matériaux ont eu un impact aussi durable que le vinyle homogène de Tarkett, et ce depuis des décennies. Aujourd’hui, ces collections renouvellent les performances imbattables du matériau en apportant une polyvalence unique avec de nouveaux décors et coloris.



Avec une durée de vie de plus de 30 ans, les revêtements de sol iQ Granit et iQ Eminent offrent les meilleurs standards en matière de développement durable. Leurs chutes de pose, ainsi que les revêtements de sol en fin d'usage sont recyclables dans le but de préserver, toujours un peu plus, les ressources naturelles.

Les revêtements de sol homogènes pour concevoir les hôpitaux de demain

Les collections iQ Granit & iQ Eminent sont conçues pour répondre aux zones les plus exigeantes notamment dans le secteur de la santé ou de l’éducation. Les designers de cette collection ont cherché à répondre aux nouveaux besoins du secteur : réduction du bruit (jusqu’à 15 dB), sols anti-dérapants, durabilité du produit et nouveaux coloris tendance.



Les produits iQ contribuent à des environnements plus sains grâce à une composition sans phtalate, sans libération de particules fines pour une meilleure qualité de l’air intérieur (avec un total de Composés Organiques Volatiles (TCOV) quasiment indétectable ≤ 10 μg/m3 après 28 jours, pour une qualité de l’air intérieur optimale). La composition de ces revêtements de sol assure une hygiène parfaite, une facilité de pose et une longévité inégalée. La nature-même du matériau lui permet d’être parfaitement posé et restauré facilement, grâce à un protocole unique d’entretien par lustrage à sec. Sa surface hermétique et son traitement de surface le protègent contre l'usure et les taches pendant des décennies. Sa structure et sa souplesse lui permettent d'être facilement réparé. Les revêtements de sol iQ Granit et iQ Eminent se déclinent en 4 décors avec une nouvelle palette de couleurs. Ces coloris s'adaptent à tous les espaces intérieurs pour pouvoir créer de nouvelles harmonies grâce à un design inclusif, y compris pour les personnes âgées atteintes de troubles neurocognitifs. Tarkett a développé un guide design avec l’aide d’experts pour concevoir des hôpitaux plus humains, centrés sur le bien-être des patients et du personnel hospitalier.

Un guide pour aider à concevoir des établissements de santé plus humains

La pandémie du Covid-19 nous a amenés à revoir les parcours de soins intra et extra-hospitaliers pour garantir la sécurité des patients et la continuité des soins. Elle a également permis de placer l’expérience des patients au cœur de nos stratégies de santé.

Basé sur une étude « L’hôpital de demain » : enjeux et défis » menée par Tarkett avec l’aide d’experts, ce guide est né d’une vision centrée sur l’humain pour améliorer la qualité de vie des patients, de leur famille et du personnel, faisant de l'hôpital un lieu où il fait bon guérir et travailler.



Des études montrent qu’un environnement apaisant et une architecture d’intérieur adaptée améliorent la prise en charge des patients. Le guide design en santé de Tarkett a été conçu pour inspirer les ingénieurs hospitaliers et les aider à faire les bons choix en matière de couleurs, notamment en ce qui concerne les revêtements de sol et murs. Il apporte des idées utiles et concrètes pour leurs projets de rénovations.

Pour en savoir plus exit_to_app