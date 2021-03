Conducteur de travaux, dessinateur, métreur, ingénieur travaux… sont autant de métiers dans le secteur de l’enveloppe du bâtiment qui requièrent des savoir-faire pointus. Spécifiques et techniques, leurs disciplines sont pourtant jusqu’ici peu enseignées dans les cursus scolaires traditionnels.

Acteur engagé auprès des jeunes talents de demain, SOPREMA Entreprises, l’activité « travaux » du Groupe familial SOPREMA, joue un rôle actif dans la formation en alternance. Après avoir créé, depuis 2016, une formation Bac+2 « Conducteur de travaux »* avec le CESI de Strasbourg, elle poursuit sa démarche avec le lancement d’une spécialisation Bac+3 « Ingénierie des Enveloppes du Bâtiment ». Cette licence est pilotée par l’agence SOPREMA Entreprises de Reims, qui accueille deux** des neuf étudiants de la promotion.

« Notre volonté est de capter des profils provenant d’un BTS Enveloppe du bâtiment ou d’un DUT Génie civil, ayant déjà une connaissance du secteur et un projet professionnel plus mature. Le partenariat est mis en place avec l’IUT de l’Université de Reims-Châlons-Charleville et deux autres acteurs locaux, la Fédération Française du Bâtiment et la Chambre Syndicale Régionale de l'Étanchéité. »

« Les étudiants seront formés, durant un an, aux différentes expertises dont l’entreprise a besoin : conduite de travaux, métrage, étude de prix… », explique Rodolphe LEFÈVRE, Directeur Général Adjoint SOPREMA Entreprises.



Cette Licence en alternance a pour objectif de recruter à terme des étudiants opérationnels et imprégnés de la philosophie SOPREMA Entreprises. Elle constitue une réponse concrète à sa croissance d’activité, au même titre que les autres programmes de formation déjà initiés. En trois ans, SOPREMA Entreprises a ainsi multiplié par trois le nombre de contrats en alternance. Ces nouveaux talents participent au développement de l’entreprise, qui chaque année, réalise à travers la France plus de 12 000 chantiers en étanchéité, isolation, couverture, bardage et charpente acier/bois.



Depuis ce 1er février, SOPREMA Entreprises a lancé une nouvelle campagne de recrutement de ses futurs talents en alternance. Rendez-vous sur notre site internet pour découvrir les offres et postuler en ligne.



* Formation de deux ans reconnue au Répertoire National des Certifications Professionnelles niveau Bac+2. Elle combine enseignement théorique et immersion sur le terrain, sur un rythme de trois semaines en agence et une semaine à l’école.

** Un troisième alternant a rejoint l’agence SOPREMA Entreprises d’Amiens.

Une valeur ancrée dans son ADN

SOPREMA Entreprises participe également à d’autres programmes de formation en alternance autour des métiers d’ingénieurs travaux (écoles d’ingénieurs), de bureaux d’études (BTS Études et économie de la construction) et d’administratifs (BTS Assistant gestion manager).

« Il n’y a pas qu’une seule formule en matière d’alternance. Notre volonté est de monter, selon les besoins, des dispositifs sur-mesure à l’échelle régionale et en collaboration avec les acteurs du territoire. Pour que cela fonctionne, il est essentiel d’identifier les bonnes écoles partenaires comme par exemple les lycées Cantau à Anglet et Le Corbusier à Illkirch-Graffenstaden, les réseaux ESITC et INSA ou encore le CFM BTP de Trappes. », explique Armandine REMY, Responsable Recrutement.

Inscrite dans l’ADN de SOPREMA Entreprises, la formation en alternance témoigne de son attachement à accompagner à chaque étape les étudiants entrant dans la vie active. Le jeune, responsabilisé, découvre un métier « de l’intérieur » et acquiert une réelle expérience du terrain, deux critères essentiels pour cette « génération Z » à la recherche de concret pour pouvoir se projeter. Une transmission du savoir-faire et du savoir-être entre générations, qui assure le développement et la pérennité de l’entreprise. Ambassadeurs de SOPREMA Entreprises au sein des écoles, les tuteurs dispensent des cours et interviennent également pour présenter la société lors de rencontres professionnelles.



Une entreprise où il fait bon vivre



Pour la 3ème année consécutive, l’enquête Happy Trainees positionne SOPREMA Entreprises comme une société où il fait bon de réaliser sa formation. 100 alternants et stagiaires ont participé à cette étude réalisée entre mai et août 2020. Ils recommandent SOPREMA Entreprises en donnant une note globale de 3,97 sur 5, qui prend en compte les critères de « responsabilité », d’« accompagnement », d’« autonomie », de « télétravail »…

Témoignage de Martin HUMBLOT : étudiant en Licence « Ingénierie des Enveloppes du Bâtiment »

« Le directeur adjoint de l’agence SOPREMA Entreprises de Reims a pris contact avec moi, en juin, à la suite de l’envoi de ma candidature. Dès le lendemain, j’ai passé mon entretien, et une semaine plus tard, il m’annonçait la bonne nouvelle de rejoindre l’équipe à la rentrée. Depuis septembre, je travaille au sein du bureau d’études, alternant 3 à 4 semaines en entreprise et 2 semaines à l’école. J’ai immédiatement été mis « dans le bain » en suivant de près plusieurs dossiers autour de structures acier et béton. »

« Aujourd’hui, après bientôt 6 mois dans l’entreprise, j’ai la chance de prendre en main différents projets, le tout dans une ambiance optimale : études des dossiers, réalisations de dessins, de nomenclatures, de calepinages…



Malgré le contexte sanitaire particulier, avec notamment la mise en place du télétravail, je suis très bien entouré. Mon tuteur, responsable du bureau d’études, et les autres membres de l’équipe prennent du temps pour me former, répondre à mes questions avec pédagogie et m’accompagner dans chaque nouvelle mission. Un investissement qui est la clé de la montée en compétences. L’objectif étant que je gagne en autonomie et puisse voir toutes les ficelles du métier en un minimum de temps. SOPREMA Entreprises m’a également proposé de passer quelques mois à la conduite de travaux afin que je découvre plusieurs facettes du métier de l’enveloppe du bâtiment. Cet éventail des possibilités est une richesse pour la suite de mon parcours. Je l’espère, au sein de SOPREMA Entreprises, car la société leader sur le marché de l’enveloppe du bâtiment, offre de réelles perspectives d’évolution. »

Pour en savoir plus exit_to_app