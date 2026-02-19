Podcast
Un nouveau conseil d'administration pour l'association Inoha

Nomination

Publié le 19 février 2026 à 14h30, mis à jour le 19 février 2026 à 16h35, par Raphaël Barrou

L'association Inoha a élu l'intégralité de son conseil d'administration pour les trois prochaines années. En juin prochain, un nouveau président devra prendre la tête de cette organisation professionnelle des industriels du nouvel habitat.
Inoha, l'association professionnelle des industriels du nouvel habitat, a élu l'intégralité de son conseil d'administration à l'occasion de deux votes organisés courant janvier 2026. 

Celui-ci est composé de huit représentants des secteurs, cinq représentants des régions, deux représentants des différentes tailles d’entreprises, ainsi que d’un bureau composé de huit membres. 

Les nouveaux membres élus pour les trois prochaines années se sont retrouvés pour la première fois le 11 février 2026. Reste encore à élire un nouveau président, qui prendra la suite de Jean-Luc Guéry en juin prochain

Le nouveau conseil d'administration devra se pencher sur la feuille de route Inoha 2030

Les nouveaux administrateurs

 

  • Guillaume Baillon (ABUS) : représentant la région Île-de-France
  • Alexandre Chaverot (AVIDSEN) : représentant la région Nord-Ouest
  • Pierre-Yves Desjeux (SEMIN) : représentant le Secteur Bâtiment
  • Antoine Gachet (FITT) : représentant le Secteur Jardin

Les administrateurs réélus

 

  • Jean Bleu (SOGEM) : représentant la région Nord-Est
  • Clément des Boscs (RECA) : représentant le Secteur Décoration
  • Bertrand Delhom (SCANELEC) : représentant le Secteur Électricité
  • Laure Empereur (ODREA - Groupe Thermador) : représentant le Secteur Plomberie
  • Florent Fochesato (Groupe HBF) : représentant la région Sud-Ouest
  • Laurent Gall (AC MARCA IDEAL) : représentant la région Sud-Est
  • Lionel Godard (CHAUVAT PORTES) : représentant le Secteur Bois & Dérivés
  • Xavier Lambert (CORYL ETS L. LAMBERT) : représentant les Entreprises de moins de 20 millions d'euros de CA
  • Didier Mauron (WOLFCRAFT) : représentant le Secteur Outillage
  • Carine Miquel (PPG AC France) : représentant les Entreprises de plus de 20 millions d'euros de CA
  • Alexandre Vedere (THIRARD) : représentant le Secteur Quincaillerie

Les membres du bureau restent inchangés

 

  • Christian Guillou (Briconord) : Vice-Président
  • Katty Stahl (Cerland) : Vice-Présidente
  • Stanislas Baudry (Brunel) : Vice-Président
  • Thomas Rabanit (Legrand France) : Trésorier
  • Marc Benolol (Groupe Atlantic) : Secrétaire
  • Guy Maxis (Mat Inter) : Vice-Président
  • André Winterhoff (LM France SAS) : Vice-Président
  • Pierre-Emmanuel Bois (INOHA) : Délégué Général
Raphaël Barrou
Journaliste - Batiweb

Raphaël Barrou est journaliste à la rédaction de Batiweb. Passionné par le monde du bâtiment et de l’immobilier, il s’intéresse en particulier aux actualités de travaux de rénovation et à l’avenir du secteur de la construction concernant l’utilisation de l’IA et de la robotique.

