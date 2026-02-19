Un nouveau conseil d'administration pour l'association Inoha

L'association Inoha a élu l'intégralité de son conseil d'administration pour les trois prochaines années. En juin prochain, un nouveau président devra prendre la tête de cette organisation professionnelle des industriels du nouvel habitat.

Inoha, l'association professionnelle des industriels du nouvel habitat, a élu l'intégralité de son conseil d'administration à l'occasion de deux votes organisés courant janvier 2026.

Celui-ci est composé de huit représentants des secteurs, cinq représentants des régions, deux représentants des différentes tailles d’entreprises, ainsi que d’un bureau composé de huit membres.

Les nouveaux membres élus pour les trois prochaines années se sont retrouvés pour la première fois le 11 février 2026. Reste encore à élire un nouveau président, qui prendra la suite de Jean-Luc Guéry en juin prochain.

Le nouveau conseil d'administration devra se pencher sur la feuille de route Inoha 2030.

Les nouveaux administrateurs

Guillaume Baillon (ABUS) : représentant la région Île-de-France

Alexandre Chaverot (AVIDSEN) : représentant la région Nord-Ouest

Pierre-Yves Desjeux (SEMIN) : représentant le Secteur Bâtiment

Antoine Gachet (FITT) : représentant le Secteur Jardin

Les administrateurs réélus

Jean Bleu (SOGEM) : représentant la région Nord-Est

Clément des Boscs (RECA) : représentant le Secteur Décoration

Bertrand Delhom (SCANELEC) : représentant le Secteur Électricité

Laure Empereur (ODREA - Groupe Thermador) : représentant le Secteur Plomberie

Florent Fochesato (Groupe HBF) : représentant la région Sud-Ouest

Laurent Gall (AC MARCA IDEAL) : représentant la région Sud-Est

Lionel Godard (CHAUVAT PORTES) : représentant le Secteur Bois & Dérivés

Xavier Lambert (CORYL ETS L. LAMBERT) : représentant les Entreprises de moins de 20 millions d'euros de CA

Didier Mauron (WOLFCRAFT) : représentant le Secteur Outillage

Carine Miquel (PPG AC France) : représentant les Entreprises de plus de 20 millions d'euros de CA

Alexandre Vedere (THIRARD) : représentant le Secteur Quincaillerie

Les membres du bureau restent inchangés

Christian Guillou (Briconord) : Vice-Président

Katty Stahl (Cerland) : Vice-Présidente

Stanislas Baudry (Brunel) : Vice-Président

Thomas Rabanit (Legrand France) : Trésorier

Marc Benolol (Groupe Atlantic) : Secrétaire

Guy Maxis (Mat Inter) : Vice-Président

André Winterhoff (LM France SAS) : Vice-Président

Pierre-Emmanuel Bois (INOHA) : Délégué Général