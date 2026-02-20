Poujoulat complète son offre avec des accessoires de tubage
Publié le 20 février 2026
Une solution de tubage complète pour poêles à bois, poêles à granulés et foyers fermés
La nouvelle gamme s’articule autour de trois volets complémentaires :
- Un kit chapeau prêt à poser pour tubage flexible
- Des raccords et adaptateurs flexibles à clipser en partie basse
- Des kits d’arrivée d’air comburant adaptés à tous les cadres techniques
En combinant ces éléments, Cheminées Poujoulat simplifie le tubage en rénovation et optimise le raccordement des appareils bois indépendants.
« Avec ces nouveaux accessoires, nous apportons aux installateurs une solution véritablement clé en main pour un tubage complet, simple et rapide à poser de haut en bas, grâce à une technologie à clipser sécurisée », commente Maxence Beduchaud, Directeur Marketing Offre Cheminées Poujoulat.
Un “kit chapeau” prêt à poser pour tubage flexible
Pensé pour faciliter le travail des professionnels, le kit chapeau pour conduit flexible regroupe :
- Un chapeau résistant aux intempéries, testé au laboratoire CÉRIC
- Un embout de fixation à clipser sur le flexible
- Une plaque à collier assurant la reprise de charge et l’étanchéité haute
Performance, résistance et esthétique
- Excellente résistance aux conditions climatiques
- Très bonnes performances de tirage
- Finitions disponibles : inox, noir, brique (autres teintes RAL sur demande)
- Option anti-oiseaux (incluse pour poêles à granulés, en option pour autres appareils)
- Compatibilité avec chapeaux Sebicape et chapeaux traditionnels béarnais
Grâce à une logique de tailles communes et de références mutualisées, l’offre couvre l’ensemble des diamètres nécessaires aux poêles à granulés, poêles à bois et inserts.
Raccords à clipser : une technologie innovante pour des jonctions rapides et sécurisées
La technologie à clipser est également déployée en partie basse de l’installation.
Les avantages pour l’installateur :
- Pose par simple emboîtement
- Dépose par simple dévissage
- Jonction rapide entre tubage et conduit de raccordement ou appareil
- Possibilité de maintenir le diamètre de la buse sur 60 cm pour favoriser le tirage
Ces raccords flexibles et adaptateurs à clipser garantissent un montage fiable, sécurisé et optimisé pour les contraintes chantier.
Des kits d’arrivée d’air comburant pour tous les cadres techniques
En complément des accessoires de tubage, Cheminées Poujoulat propose une gamme complète de solutions d’arrivée d’air comburant, essentielles pour la performance et la conformité des installations bois :
- Kit air indirect
- Kit air direct design
- Kit air pour vide sanitaire
- Kit air foyer fermé
- Option obturable pour tous les kits
Des pièces complémentaires permettent de couvrir toutes les configurations techniques :
- Niches incombustibles
- Solutions pour boisseaux débouchant au plafond ou à mi-hauteur
- Adaptation sur conduits existants
- Kits raccords tubage à clipser spécifiques
Cette approche globale garantit une installation conforme, performante et optimisée du point de vue énergétique.
Disponibilité et guide nouveautés
Les nouveaux accessoires de tubage à clipser et kits d’arrivée d’air comburant sont disponibles depuis septembre 2025 via le réseau de distributeurs professionnels.
Ils sont présentés dans le Guide des nouveautés pour appareils bois indépendants – Édition 2025, qui rassemble également :
- Grilles d’air
- Protections thermiques
- Accessoires autour du feu
