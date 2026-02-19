Podcast
Éclairage : une nouvelle douille à baïonnette chez Lébénoïd

Nouveaux produits du BTP

Publié le 19 février 2026 à 16h10, mis à jour le 19 février 2026 à 16h46, par Virginie Kroun

Pour s’adapter à toute installation d’éclairage professionnelle, Lébénoïd lance une nouvelle bague à baïonnette B22. Deux versions sont disponibles à simple bague et à double bague.
©Lébénoïd
©Lébénoïd

Entreprise de plus de 100 ans tournée vers l’éclairage fonctionnel et la connexion électrique, Lebenoïd sort une douille à baïonnette B22. 

« Avec cette douille B22, nous apportons une réponse simple, fiable et qualitative aux besoins d’équipement en éclairage des professionnels, que ce soit pour des projets neufs ou pour de la rénovation», expose Laure Alba, responsable de Marque. 

Une version à simple bague et à double bague

 

La nouvelle solution est disponible en deux versions. La première, simple bague, vise à faciliter le rassemblement de la douille après connexion câbles électriques, sans fixation pour les accessoires. 

La douille à double bague s’adresse plus au maintien d’un abat-jour, d’un globe ou d’un cache décoratif, via sa bague filetée supplémentaire. D’autant que son coloris blanc RAL 9003 rend la fixation passe-partout selon l’univers et les types de luminaire.

D’ailleurs, son raccordement se fait par des bornes à vis pour conducteurs jusqu’à 1,5 mm2. Sa connexion est adaptée à la plupart des ampoules standards, dont celles à basse consommation.

La nouvelle douille B22 est fabriquée en polyamide 6.6, comportant 15 % de fibre de verre. Ce qui permet une résistance à l’usure et thermique, car il passe l’essai du fil incandescent 850°C. « Les composants en laiton garantissent une bonne conductivité et une isolation fiable, gage de sécurité dans la durée », précise Lébénoïd. 
 

Virginie Kroun
Journaliste - Batiweb

Virginie Kroun est journaliste au sein de la rédaction de Batiweb. De la presse BD durant ses études, elle atterrit en 2021 dans l’univers BTP, dont elle ne se lasse pas. Si elle couvre tous les thèmes du secteur, Virginie a ses sujets de prédilection : justice, patrimoine, prévention et matériaux biosourcés.

Les tags associés

