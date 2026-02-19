Éclairage : une nouvelle douille à baïonnette chez Lébénoïd
Publié le 19 février 2026 à 16h10, mis à jour le 19 février 2026 à 16h46, par Virginie Kroun
Entreprise de plus de 100 ans tournée vers l’éclairage fonctionnel et la connexion électrique, Lebenoïd sort une douille à baïonnette B22.
« Avec cette douille B22, nous apportons une réponse simple, fiable et qualitative aux besoins d’équipement en éclairage des professionnels, que ce soit pour des projets neufs ou pour de la rénovation», expose Laure Alba, responsable de Marque.
Une version à simple bague et à double bague
La nouvelle solution est disponible en deux versions. La première, simple bague, vise à faciliter le rassemblement de la douille après connexion câbles électriques, sans fixation pour les accessoires.
La douille à double bague s’adresse plus au maintien d’un abat-jour, d’un globe ou d’un cache décoratif, via sa bague filetée supplémentaire. D’autant que son coloris blanc RAL 9003 rend la fixation passe-partout selon l’univers et les types de luminaire.
D’ailleurs, son raccordement se fait par des bornes à vis pour conducteurs jusqu’à 1,5 mm2. Sa connexion est adaptée à la plupart des ampoules standards, dont celles à basse consommation.
La nouvelle douille B22 est fabriquée en polyamide 6.6, comportant 15 % de fibre de verre. Ce qui permet une résistance à l’usure et thermique, car il passe l’essai du fil incandescent 850°C. « Les composants en laiton garantissent une bonne conductivité et une isolation fiable, gage de sécurité dans la durée », précise Lébénoïd.
Ne manquez plus l’actualité du bâtiment !
Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir directement dans votre boîte mail les dernières actus du BTPJe m’abonne gratuitement →
Les tags associés
Derbigum by Kingspan allie étanchéité et énergie photovoltaïque
Pour concilier étanchéité et production d’énergie renouvelable, Derbigum, filiale du groupe Kingspan, commercialise Roof-Solar Evalon. Une solution appropriée, en particulier pour les bâtiments à très...
Chaux Saint-Astier® lance une nouvelle génération de chaux-chanvre bas carbone
Chaux Saint-Astier® renforce son offre d’éco-matériaux avec BATICHANVRE® PLUS et ISOL PLUS, deux solutions bas carbone à formule brevetée plus performante.
VEKA primé au EY Entrepreneur Of The Year 2025
Le Groupe VEKA est distingué au prix EY Entrepreneur Of The Year 2025, saluant son innovation, son engagement durable et son excellence familiale.
Dans le Gard, une nouvelle usine-signature pour Soprema
Soprema présente son nouveau site de production situé à Saint-Gilles, dans le Gard. Ce nouvel outil se démarque par son apparence, qui rompt avec l’image traditionnelle des sites de production de ce type.