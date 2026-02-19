Pour s’adapter à toute installation d’éclairage professionnelle, Lébénoïd lance une nouvelle bague à baïonnette B22. Deux versions sont disponibles à simple bague et à double bague.

Entreprise de plus de 100 ans tournée vers l’éclairage fonctionnel et la connexion électrique, Lebenoïd sort une douille à baïonnette B22.

« Avec cette douille B22, nous apportons une réponse simple, fiable et qualitative aux besoins d’équipement en éclairage des professionnels, que ce soit pour des projets neufs ou pour de la rénovation», expose Laure Alba, responsable de Marque.

Une version à simple bague et à double bague

La nouvelle solution est disponible en deux versions. La première, simple bague, vise à faciliter le rassemblement de la douille après connexion câbles électriques, sans fixation pour les accessoires.

La douille à double bague s’adresse plus au maintien d’un abat-jour, d’un globe ou d’un cache décoratif, via sa bague filetée supplémentaire. D’autant que son coloris blanc RAL 9003 rend la fixation passe-partout selon l’univers et les types de luminaire.

D’ailleurs, son raccordement se fait par des bornes à vis pour conducteurs jusqu’à 1,5 mm2. Sa connexion est adaptée à la plupart des ampoules standards, dont celles à basse consommation.

La nouvelle douille B22 est fabriquée en polyamide 6.6, comportant 15 % de fibre de verre. Ce qui permet une résistance à l’usure et thermique, car il passe l’essai du fil incandescent 850°C. « Les composants en laiton garantissent une bonne conductivité et une isolation fiable, gage de sécurité dans la durée », précise Lébénoïd.

