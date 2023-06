La gamme solaire de toiture la plus complète du marché est signée EDILIANS

Face aux hausses des factures énergétiques et à la montée en puissance des nouvelles énergies renouvelables, produire de l’énergie solaire par la toiture n’a jamais été autant d’actualité.



Partenaire historique des professionnels de la rénovation et de la construction, EDILIANS a développé un ensemble de solutions intégrées ou surimposées au bâti, pratiques à mettre en œuvre, et pouvant s’adapter à tous les projets et à tous les budgets.



Des panneaux photovoltaïques aux tuiles solaires en passant par des tuiles terre cuite solaires, avec EDILIANS les professionnels ont toutes les cartes en main pour proposer une réponse sur-mesure à leurs clients.

Panneau photovoltaïque EASY ROOF ACCESS : efficacité prouvée

Intégré en toiture, le panneau photovoltaïque EASY ROOF ACCESS se compose de deux éléments : le système de montage EASY ROOF EVOLUTION et le panneau photovoltaïque M120 de LUXOR. Il présente des atouts de taille pour les pros :

résistance aux UV, à la rouille, à la grêle, à la neige et au vent.

haute fiabilité et parfaite étanchéité.

excellent rapport qualité/prix.

pose rapide et entretien facile d'entretien.

100 % recyclable avec 0 déchet de sa production jusqu'à sa fin de vie.

Tuiles en terre cuite solaires : accords gagnants

Les tuiles solaires allient le savoir-faire de la terre cuite d'EDILIANS au meilleur de la technologie photovoltaïque. C'est l'alliance parfaite entre la qualité des argiles, l'esthétisme des toitures modernes et la performance énergétique :

intégration parfaite et discrète, pour une identité architecturale préservée.

simplicité et rapidité de pose : même forme et mêmes caractéristiques de mise en œuvre que leurs équivalents traditionnels en terre cuite.

étanchéité parfaite.

solution évolutive : les tuiles en terre cuite solaire s'adaptent facilement aux toitures existantes.

longévité et fiabilité d'un matériau durable garanti 30 ans.

Tuile Solaire Max : une performance optimale

Imputrescible, anti-corrosion et résistante aux intempéries, la Tuile Solaire Max a une durée de vie inégalée et une imperméabilité sans failles. Universelle, grâce à son châssis unique, il s’agit de la première tuile solaire en intégration compatible avec l’ensemble des produits de couverture du marché (tuiles terre cuite, béton, ardoises, de tous modèles, de tous fabricants). Facile à poser, elle est aussi la plus sûre du marché.

Tuiles en terre cuite photovoltaïques ALPHA SOLAIRE et RHÔNA SOLAIRE : c’est beau l’autonomie en énergie !

Leur point fort ? Elles marient les propriétés intrinsèques des argiles de Ste Foy avec un système moderne de cellules photovoltaïques à haut rendement, pour une intégration parfaite dans les toitures modernes. Leur très haute performance énergétique permet une autoconsommation solaire immédiate… et pour longtemps avec une longévité garantie 30 ans !

Tuile en terre cuite solaire HP 10 Solaire : brillante !

Bénéficiant des propriétés des argiles de Beauvais, son étanchéité est garantie 30 ans. Produite en France, elle est pensée pour les pros : rapide à poser grâce aux raccords électriques simplifiés Plug&Play, son installation est identique à la tuile terre cuite HP10 Huguenot. Pour une installation modulable et évolutive en toute simplicité.

Pour en savoir plus exit_to_app