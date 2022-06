Testo fait évoluer la thermographie avec ses nouvelles caméras thermiques

Bénéficiant de plus de 60 ans d’expertise dans le domaine de la mesure, Testo est engagé depuis toujours dans l’innovation pour offrir aux professionnels de tous les secteurs d’activités (bâtiment, industrie, …) des appareils de qualité, faciles à utiliser.

Après avoir lancé en 2007 la première caméra thermique entièrement développée en Allemagne, Testo n’a eu de cesse de faire évoluer ses solutions de thermographie infrarouge. Visant l’excellence, Testo lance une nouvelle gamme de caméras thermiques intelligentes et connectées disposant de la meilleure qualité d’image de leur catégorie, en plus de leurs fonctions avancées.



L’appareil de mesure pour toutes les exigences : il n’y a guère d’appareil de mesure aussi polyvalent qu’une caméra thermique. Car la visualisation des températures à l’aide de la thermographie facilite votre travail entre autres dans les domaines suivants :

Dans la thermographie des bâtiments , une caméra thermique de Testo vous aide à détecter les ponts thermiques et les vices de construction.

Dans le domaine des chauffages , la thermographie permet de vérifier le bon fonctionnement des chauffages au sol ou de détecter rapidement des fuites de manière non destructive.

Dans la maintenance, une caméra thermique vous permet de détecter les traces d'usure avant que les installations ne soient défaillantes.

Vos nouvelles caméras thermiques pour tous les cas :

Quatre nouvelles caméras thermiques pour toutes les exigences concernant l’analyse de bâtiments, les chauffages et la maintenance industrielle : ce sont les nouveaux modèles testo 865s, testo 868s, testo 871s et testo 872s.



Outre la qualité de marque fiable et éprouvée de Testo, chaque caméra convainc par les avantages imbattables suivants :

Des images thermiques parlantes : haute résolution et très bonne NETD

Travail intelligent et connecté : connexion aux sondes radio et à l’App testo Thermography

Commande intuitive : interface en tuiles moderne et touche de sélection rapide

