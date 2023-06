Thermozell : une nouvelle gamme de mortiers, chapes et agrégats allégés durables et très performants

Dédiées principalement au marché de la rénovation pour le remplissage, l’allègement et l’isolation des sols, les solutions Thermozell ont la particularité d’être très légères et très faciles à mettre en œuvre, pour une résistance de haut niveau. Elles permettent de traiter les chantiers les plus exigeants, en termes de surcharges, d’isolation acoustique ou thermique. Compléments de la gamme existante de panneaux isolants pour le sol en polystyrène expansé, les mortiers, chapes et agrégat Thermozell sont classés A+ pour leur respect de la qualité d’air intérieur.

Développée pour répondre aux besoins des artisans et des entreprises spécialisées en rénovation, la gamme Thermozell se compose de différentes formulations, variant en densité pour s’adapter aux contraintes de chaque chantier. Mis en œuvre avec une épaisseur minimale de 3 à 5 cm selon les versions, les produits Thermozell sont 3 à 10 fois plus légers qu’une chape traditionnelle. Les mortiers et les chapes sont conditionnés en sacs manuportables contenant des mélanges prêts à être malaxés, après l’ajout d’eau.

Des compositions spécifiques pour des qualités uniques :

Thermozell Eco 250 : le mortier fibré prêt à l’emploi le plus léger et le plus isolant.

10 fois plus léger qu’une chape traditionnelle, Thermozell Eco 250 est une solution de ravoirage qui assure une excellente isolation thermique (conductivité thermique λ de 0,067 W/mK). Adapté aux supports les plus sensibles, il peut recevoir directement des revêtements tels les parquets flottants ou stratifiés après 5 jours de séchage (convient aux locaux classés P2 - UPEC). Avec ses 5 cm d’épaisseur minimale, Thermozell Eco 250 peut également servir de support à diverses chapes ou mortier de scellement.

Thermozell Eco Speed 350 et Thermozell Eco Speed 550 : à la fois légers, résistants et isolants aux bruits de chocs.

Plus denses et plus résistants, les mortiers fibrés prêt à l’emploi Thermozell Eco Speed 350 et Thermozell Eco Speed 550 peuvent recevoir directement des revêtements de sol plus lourds (carrelages, parquets…) ou plus souples (moquettes, PVC…). Ils peuvent être prêts à être recouverts de carrelage dès 48 heures de séchage et sans ragréage, pour les locaux P2 uniquement pour Thermozell Eco Speed 350 et pour les locaux P2 et P3 pour Thermozell Eco Speed 550. Thermozell Eco Speed 550 a également l’avantage d’offrir une bonne isolation acoustique grâce à une absorption des bruits de chocs ΔLw de 19 dB (avec sous couche acoustique). Leur forte densité, pour 5 cm d’épaisseur, n’alourdit pas leur poids : les deux formulations sont 4 à 7 fois plus légères qu’une chape traditionnelle. Recommandés pour la rénovation de planchers sensibles, comme les planchers bois, Thermozell Eco Speed 350 et Thermozell Eco Speed 550 correspondent à un grand nombre d’applications grâce à leur polyvalence.

Thermozell Eco Speed 750 : la chape allégée fibrée prête à l’emploi conforme à la norme NF EN 13813.

Grâce à sa densité élevée, Thermozell Eco Speed 750 assure une performance mécanique à toute épreuve pour répondre à la plupart des besoins (résistance à la compression de 5 MPa à 28 jours). Elle peut supporter la pose de tout type de revêtement pour les locaux classés P2 et P3 (classement UPEC). Cette chape peut être mise en œuvre à partir de 3 cm d’épaisseur seulement, en pose adhérente, tout en restant 3 fois plus légère qu’une chape traditionnelle.

Thermozell Pro : l’agrégat pour les centrales à béton, composé uniquement de billes de polystyrène expansé recyclées et adjuvantées.

Destiné à la préparation des mélanges en centrale à béton, Thermozell Pro rentre dans la composition de 4 formules de remplissages allégés et chapes prochainement couvertes par des Avis Techniques et DTA du CSTB (variant de 200 à 1200 kg/m3). Tout comme les autres produits de la gamme, Thermozell Pro permet un allègement des structures significatif, de 45 à 86 % supérieur à une chape traditionnelle, ainsi qu’un complément d’isolation thermique (avec une conductivité thermique minimale λ de 0,081 W/mK). Les formulations réalisées en centrale à béton avec l’agrégat Thermozell Pro sont livrées directement sur les chantiers par camion toupie pour réaliser des remplissages (avant la pose de mortiers de scellement ou de chapes désolidarisées) ou des chapes allégées destinées à recevoir différents revêtements de sol pour les bâtiments classés P2 et E2 (carrelage collé ou revêtement textile après ragréage, parquet et revêtements stratifiés en pose directe sur film…).

