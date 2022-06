Qualibat, Partenaire historique des professionnels de la ventilation

Les problématiques de la qualité de l’air dans les bâtiments focalisent de plus en plus l’attention des occupants et des pouvoirs publics. En effet, en matière de ventilation aussi l’obligation de résultats s’invite dans la nouvelle réglementation environnementale 2020 (RE 2020). QUALIBAT accompagne depuis longtemps les professionnels du secteur avec une offre complète, dont une nouvelle qualification dédiée au contrôle des systèmes de ventilation imposé par la RE 2020.

Les qualifications de compétences proposées par QUALIBAT aux professionnels de la ventilation existent depuis plus de 20 ans. La « 5311 » et la 5312 » (installation de ventilation et traitement l’air) distinguent, pour des chantiers plus ou moins importants, les professionnels à l’expérience et aux compétences attestées en matière d’installation de VMC, qu’il s’agisse d’habitat individuel, de collectif ou de tertiaire. D’autres qualifications plus spécifiques les ont progressivement rejointes pour répondre à des besoins particuliers :

Qualification 5313 : Traitement d’air d’une salle blanche

Qualification 5331 et 5332 : Nettoyage des réseaux aérauliques

Qualification 5333 : Maintenance des réseaux aérauliques

Qualification 8721 : Mesure de la perméabilité à l’air des réseaux aérauliques

En réponse aux nouvelles obligations issues de la RE 2020, QUALIBAT propose aujourd’hui aux professionnels une qualification 8741 « Vérification et mesures des systèmes de ventilation mécanique pour les bâtiments résidentiels ». Premier organisme de qualification retenu par le ministère pour la délivrer, QUALIBAT se prépare à accueillir les 600 à 700 opérateurs de mesures déjà inscrits à la formation dispensée par un des 5 organismes de formation qualifiés à ce jour par le ministère.

La ventilation est un marché important pour les professionnels qualifiés. En effet, si la simple possibilité d’une mesure de la perméabilité à l’air des réseaux aérauliques, issue de l’ancienne RT 2012, a été reprise dans le RE2020, la nouvelle réglementation fait du contrôle des systèmes de ventilation une obligation pour tous les bâtiments résidentiels. Les vérifications et mesures constituant ce contrôle seront réalisées en suivant le tout nouveau protocole ventilation RE2020, et seront réservées aux opérateurs autorisés par le Ministre en charge de la construction, dans des entreprises titulaires de la nouvelle qualification 8741, que QUALIBAT est seule à proposer à ce jour.

Le marché de la ventilation continue, d’une manière générale, à offrir de belles perspectives d’affaires en raison du soutien financier de MaPrimeRénov’ pour les propriétaires occupants, les bailleurs et les copropriétés, ainsi que du crédit d’impôts pour la rénovation des locaux des TPE et PME.



