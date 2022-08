Toits plats : un nouveau guide à commander

Leader mondial des solutions de chauffage, de câblage et de détection, Tyco Thermal Controls tient à souligner la fonctionnalité de son Guide de prescription (Engineering Toolbox). Mis au point pour simplifier le processus de conception et la rédaction des descriptifs techniques, ce document en ligne, à la fois informatif et simple à utiliser, contient des consignes pour les descriptifs techniques, une représentation schématique et une vue d’ensemble de la conception, ainsi qu’une liste de vérification pour chacun des produits de la marque Raychem.