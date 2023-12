Transformez votre extérieur en un lien unique avec les pavés Signature

Ces pavés en béton ont été pensés et dessinés pour se fondre dans un décor élégant et raffiné. Proposés en 3 nuances harmonieuses d’ambre doré, d’onyx nuancé et de terre ombrée, les pavés Signature offrent une polyvalence inégalée vous permettant de créer des motifs linéaires ou des effets damiers. Ils sont proposés en 2 finitions vieillie et classique.

Proposés en format de 15,2x15,2cm pour une épaisseur de 6 cm, les pavés signature se posent sur lit de sable et disposent de 2 côtés munis d’écarteurs, ce qui assure notamment la réalisation de joints calibrés, pour une esthétique parfaite. Ces pavés sont résistants au gel, au salage (classe B et D), à l’abrasion (classe H). Ils revendiquent aussi un effet antidérapant notoire. Il est carrossable pour véhicules légers. Finition vieillie Onyx nuancé Ambre doré Terre ombrée Finition classique Pour en savoir plus exit_to_app