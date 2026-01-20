Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Travaux géotechniques par injection de résines

Partager le communiqué
Communiqué

Publié le 20 janvier 2026

La signature SMART GEOTECHNICS traduit l'union entre maîtrise géotechnique et technologies de pointe au service de solutions performantes et pérennes.
Travaux géotechniques par injection de résines - Batiweb

Pionnier depuis 35 ans dans les solutions géotechniques par injection de résines expansives, Uretek France affirme aujourd'hui son savoir-faire à travers sa nouvelle signature : SMART GEOTECHNICS. Une alliance entre expertise technique et innovation technologique pour des interventions rapides, durables et personnalisées.

Les technologies brevetées Uretek permettent de conserver et stabiliser les structures et infrastructures en intervenant directement sur les sols et les fondations. Qu'il s'agisse de consolider des sols en profondeur, combler des cavités, rehausser des chaussées et dallages, ancrer des murs au sol ou traiter les infiltrations dans les structures souterraines, chaque solution est adaptée aux spécificités de l'ouvrage.

Les interventions peuvent être réalisées à titre préventif – dans le cadre d'une surélévation ou d'une modification des descentes de charges – ou à titre curatif, après l'apparition de désordres tels que fissures ou affaissements. L'injection de résine expansive se positionne comme une alternative performante aux techniques traditionnelles de reprise en sous-œuvre : moins invasive, plus rapide et plus économique que les micropieux, elle permet de maintenir l'accessibilité des sites durant les travaux.

Les applications Uretek couvrent tous les secteurs :

  • Consolidation des sols en profondeur et stabilisation de tous types d’édifices
  • Stabilisation et relèvement de dallages
  • Régénération de maçonneries endommagées
  • Comblement de vides-sanitaires et cavités souterraines
  • Imperméabilisation de structures enterrées (tunnels, parkings, fosses d'ascenseur...)
  • Ancrage d'ouvrages contre terre (soutènements, digues...)

Des certifications reconnues : Avis Technique CSTB, QUALIBAT, ISO 9001, Agréments EXCELL PLUS (garantie de non-nocivité des résines), Médaille de bronze ECOVADIS...

Uretek France aujourd'hui, c'est :

  • Plus de 35 ans d'expertise dans l'exécution de travaux géotechniques
  • 24 000 ouvrages traités sur le territoire français
  • Une présence internationale dans plus de 80 pays
  • Des techniciens spécialisés et ingénieurs régionaux pour une réactivité optimale
  • Une garantie décennale pour les ouvrages concernés
  • Un accompagnement de tous les acteurs : particuliers, organismes publics, professionnels et entreprises

Grâce à sa présence étendue sur le territoire et son savoir-faire éprouvé, Uretek soutient ses clients dans toutes les étapes de leurs projets géotechniques.

 

Pour en savoir plus exit_to_app

Les tags associés

Sur le même sujet

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur
Uretek France, stabilisation d’ouvrages par injection de résine - Batiweb

LEADER EN AMÉLIORATION DE SOLS ET STABILISATION D’OUVRAGES PAR INJECTION DE RÉSINE...

15 boulevard Thiboust
77700 SERRIS
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.