Travaux géotechniques par injection de résines

Pionnier depuis 35 ans dans les solutions géotechniques par injection de résines expansives, Uretek France affirme aujourd'hui son savoir-faire à travers sa nouvelle signature : SMART GEOTECHNICS. Une alliance entre expertise technique et innovation technologique pour des interventions rapides, durables et personnalisées.

Les technologies brevetées Uretek permettent de conserver et stabiliser les structures et infrastructures en intervenant directement sur les sols et les fondations. Qu'il s'agisse de consolider des sols en profondeur, combler des cavités, rehausser des chaussées et dallages, ancrer des murs au sol ou traiter les infiltrations dans les structures souterraines, chaque solution est adaptée aux spécificités de l'ouvrage.

Les interventions peuvent être réalisées à titre préventif – dans le cadre d'une surélévation ou d'une modification des descentes de charges – ou à titre curatif, après l'apparition de désordres tels que fissures ou affaissements. L'injection de résine expansive se positionne comme une alternative performante aux techniques traditionnelles de reprise en sous-œuvre : moins invasive, plus rapide et plus économique que les micropieux, elle permet de maintenir l'accessibilité des sites durant les travaux.

Les applications Uretek couvrent tous les secteurs :

Consolidation des sols en profondeur et stabilisation de tous types d’édifices

Stabilisation et relèvement de dallages

Régénération de maçonneries endommagées

Comblement de vides-sanitaires et cavités souterraines

Imperméabilisation de structures enterrées (tunnels, parkings, fosses d'ascenseur...)

Ancrage d'ouvrages contre terre (soutènements, digues...)

Des certifications reconnues : Avis Technique CSTB, QUALIBAT, ISO 9001, Agréments EXCELL PLUS (garantie de non-nocivité des résines), Médaille de bronze ECOVADIS...

Uretek France aujourd'hui, c'est :

Plus de 35 ans d'expertise dans l'exécution de travaux géotechniques

24 000 ouvrages traités sur le territoire français

Une présence internationale dans plus de 80 pays

Des techniciens spécialisés et ingénieurs régionaux pour une réactivité optimale

Une garantie décennale pour les ouvrages concernés

Un accompagnement de tous les acteurs : particuliers, organismes publics, professionnels et entreprises

Grâce à sa présence étendue sur le territoire et son savoir-faire éprouvé, Uretek soutient ses clients dans toutes les étapes de leurs projets géotechniques.

