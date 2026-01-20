Pose de menuiseries : illbruck réinvente l'étanchéité

illbruck : l’innovation au service de la menuiserie

Choisir une fenêtre ou une porte haute performance ne suffit pas : la pose joue un rôle essentiel dans la performance finale. Une installation négligée ou un calfeutrement insuffisant réduit à néant les qualités thermiques, acoustiques et d’étanchéité du produit. Depuis plus de 20 ans, illbruck propose des mousses imprégnées tout-en-un qui assurent :

Étanchéité à la pluie battante

Résistance aux UV et intempéries

Performances thermiques et acoustiques

Ces mousses assurent une jonction parfaite entre la menuiserie et son support, garantissant un calfeutrement durable et performant. Aujourd’hui, illbruck passe à la vitesse supérieure, avec une nouvelle génération de mousses et systèmes multi-couches répondant aux normes les plus strictes et aux exigences croissantes du marché.

Les classiques revisités

À partir de janvier 2026, illbruck bascule sous sa nouvelle génération l’incontournable illmod 600 (TP600), une référence dans le secteur.

Cette évolution de gamme vise à améliorer les performances à la pluie battante (Classe 1), à anticiper les évolutions normatives et à garantir confort de pose sur chantier & fiabilité optimale dans la durée.

Le CHOC TP670 : l'élite de l'étanchéité

C’est là que illbruck frappe un grand coup avec une nouvelle référence à forte valeur ajoutée : le TP670.

Ce nouveau système d’étanchéité condense toute l’expertise de la marque en un seul produit.

Multifonctionnel, il se constitue d’une structure multi-couches complexe alliant mousse de PVC à cellule fermée et mousse imprégnée et pré-comprimée. Un revêtement de mastic silicone étanche relie ces couches de mousse.

Le bénéfice ? Un degré d’étanchéité à la pluie et à l’air des plus performants puisque le produit répond aux exigences de la Classe 1R (résistance à la pluie battante à partir de 750 Pa).

Au-delà des performances renforcées et de sa grande polyvalence d’application, ses plages d’étanchéité étendues permettent de limiter le nombre de références. Un choix clair, simple associé à un confort de pose pour un résultat soigné et durable.

illbruck marque ainsi le pas vers des produits conçus pour des constructions à haute efficacité énergétique et se pose en précurseur dans l’évolution des règles professionnelles et des systèmes constructifs.

Rien à envier aux géants de la tech

Pour les menuiseries posées en tunnel, illbruck propose des mousses multi-couches combinant mousse à cellule fermée et mousse imprégnée, reliées par une membrane d’étanchéité interne.

Objectif : atteindre la Classe 1RT (≥ 1050 Pa pour TP654).

Ces systèmes permettent de réaliser tous les calfeutrements nécessaires avec un seul produit, simplifiant le choix pour les professionnels tout en garantissant performances et fiabilité.

Une expertise consolidée depuis plus de 70 ans

À travers cette nouvelle génération de systèmes, illbruck met à profit ses 70 ans d’expérience en étanchéité et isolation. L’objectif est clair :

Garantir des produits toujours plus performants et fiables

Faciliter la pose et le choix des solutions

Répondre aux normes et exigences les plus strictes du marché

Avec cette nouvelle gamme, Illbruck accompagne les professionnels vers l’excellence, offrant une performance maximale sur tous types de chantiers et une sécurité accrue pour les utilisateurs finaux.