CEDRAL : le bardage qui sublime tous les projets façade

Un bardage conçu pour durer

Les lames de bardage Cedral sont fabriquées en fibres-ciment, un matériau robuste et respectueux de l’environnement, composé de ciment, de sable, de cellulose et d’eau. Grâce à leur structure multicouche, elles combinent la durabilité de la pierre et l’esthétique du bois.

Résistant aux intempéries, à l’humidité, aux moisissures et aux nuisibles, le bardage Cedral nécessite peu d’entretien et s’adapte parfaitement aux régions littorales ou venteuses. Résistant au feu (classement au feu A2-s1,d0) et avec une tenue durable aux UV, il convient pour tous types de bâtiments, y compris les Etablissements Recevant du Public (ERP).

Garanties 10 ans (matériau et couleur), les lames de bardage Cedral ne se déforment pas avec le temps, offrant une durabilité de 50 ans.

Une pose pensée pour simplifier le quotidien des installateurs

Les lames de bardage Cedral se déclinent dans 2 types de pose :

→ Cedral Lap : les lames Cedral Lap sont conçues pour une pose traditionnelle à recouvrement. Elles sont fixées par clouage ou vissage et peuvent être installées verticalement ou horizontalement.

→ Cedral Click : Les lames Cedral Click s’emboîtent et se posent à l’horizontale ou à la verticale, créant une façade moderne et contemporaine. Elles se clipsent à l’aide d’agrafes qui simplifient l’installation, le démontage et n’exercent aucune contrainte sur la lame, pour une meilleure durabilité.

Le bardage Cedral a été conçu pour faire gagner du temps aux installateurs :

Une épaisseur de lame de 10 mm (Cedral Lap) et 12 mm (Cedral Click) , permettant d’améliorer la résistance de la lame.

, permettant d’améliorer la résistance de la lame. Les chants de lames recoupées ne nécessitent pas de mise en peinture : les couleurs sont appliquées en usine pour une continuité parfaite entre les lames. Les lames de bardage Cedral résistent à l’eau, au gel, à la pourriture, à la moisissure et aux attaques des bactéries et des insectes.

: les couleurs sont appliquées en usine pour une continuité parfaite entre les lames. Les lames de bardage Cedral résistent à l’eau, au gel, à la pourriture, à la moisissure et aux attaques des bactéries et des insectes. Un démontage facile des lames à remplacer : grâce au système d’agrafes Cedral Click, les lames à remplacer se démontent facilement, sans avoir à déposer l’intégralité du bardage.

Un large choix esthétique

Pour répondre à tous les styles de façades, les lames de bardage Cedral se déclinent dans une large gamme de teintes et finitions :

→ 2 finitions matière :

Smooth , une finition à l’aspect lisse pour un rendu contemporain.

, une finition à l’aspect lisse pour un rendu contemporain. Relief, une finition imitation bois pour une esthétique chaleureuse et traditionnelle.

→ 21 teintes réparties dans 4 collections tendances :

Collection Design , pour mettre en valeur les lignes architecturales modernes,

, pour mettre en valeur les lignes architecturales modernes, Collection Natural , pour s’intégrer harmonieusement à l’environnement,

, pour s’intégrer harmonieusement à l’environnement, Collection Expressive , pour donner du caractère et de l’originalité aux façades,

, pour donner du caractère et de l’originalité aux façades, Collection Classic, pour créer des lieux de vie accueillants et intemporels.

Une solution adaptée à tous les projets de façade

Le bardage Cedral apporte une réponse fiable à tous les projets de façade résidentiels et tertiaires, en neuf comme en rénovation. Il est compatible toutes zones sismiques.

Particulièrement adaptées à l’isolation thermique par l’extérieur (ITE), les lames de bardage Cedral se posent en façade ventilée, avec ou sans isolation par l’extérieur, ainsi qu’en vêtage, sur ossature bois ou métallique.

