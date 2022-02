Concours ArchiTendance : les inscriptions sont ouvertes !

La tuile Terre Cuite ne veut plus être « cantonnée » au stéréotype de la maison traditionnelle ! Dans une campagne nationale lancée ce mois d’octobre, la filière revendique les qualités esthétiques et l’originalité de ce produit « inspirant et moderne », et s’adresse à tous ceux qui veulent faire construire leur maison. Le but, mettre en images « sa pleine légitimité dans l’architecture et l’espace contemporain ».