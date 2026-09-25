Tuiles plates EDILIANS : des tuiles de caractère, intemporelles et durables

Des tuiles plates pour donner du relief au toit !

Parce qu’elles révèlent aussi bien le caractère de toitures traditionnelles que de toits très contemporains, les tuiles plates séduisent par leur galbe distinctif. La diversité subtile de leur format et leurs finitions soignées répondent aux exigences esthétiques, tout en s’adaptant à tous les types de toitures, y compris à faible pente ou de formes complexes. Quant à leurs coloris et tonalités, ils se fondent dans toutes les tendances architecturales régionales. Et pour répondre aux besoins en couverture de belles bâtisses, EDILIANS a largement enrichi sa gamme, avec notamment une belle diversité de formats et de couleurs.

Des nouveautés pour des rénovations d’exception

Parmi les nouveautés de la gamme de tuiles plates patrimoine EDILIANS, on retrouve :

Un beau coloris « Val d’Allier » sur la tuile PLATE ELIXIR 16x27 Aubois, créée à Grossouvre, site connu pour couvrir les plus beaux châteaux de la région du centre ! Ce coloris offre le rendu esthétique d’une tuile déstructurée et panachée, avec un positionnement tarifaire intermédiaire à celles dédiées aux monuments historiques.

Un nouveau coloris « Breteuil » sur la tuile rectangulaire pressée PLATE 17X27 Ste Foy dans la lignée du célèbre coloris Chevreuse. Il reprend le nuançage de 3 teintes de base sur le fameux tesson ingélif de la tuile rectangulaire pressée PLATE 17X27 Ste Foy.

Un élargissement des teintes de la tuile PLATE MONUMENT HISTORIQUE Aubois, d’une épaisseur traditionnelle de 15 mm. En passant de 2 à 7 coloris disponibles, cette tuile permet une belle liberté de panachages sur les toitures patrimoniales.

Une nouvelle déclinaison de la tuile PLATE MILLESIME 17x27 Ste Foy, avec 4 coloris supplémentaires panachables entre eux : « Rouge Nuancé », « Breteuil », « Terre De Beauce » et « Etna ».

Grâce à ces nouvelles teintes, vous pouvez réaliser des poses à pureaux brouillés pour des couvertures uniques aux accents régionaux.

Des tuiles armées face aux aléas climatiques

Conçues à partir d’argile de qualité exceptionnelle, les tuiles EDILIANS présentent d’excellentes performances, pour résister au temps comme aux aléas météorologiques. Leur inertie thermique participe à la régulation de la température intérieure du bâtiment, en limitant les déperditions de chaleur en hiver tout en réduisant l’effet de surchauffe en été. Quant à leur robustesse, elle leur permet de faire face aux agressions du gel, des UV, de l’humidité et des intempéries. Enfin, grâce à la qualité des argiles et à l’exigence des processus de fabrication de nos sites, les tuiles plates EDILIANS offrent une résistance exceptionnelle année après année. D’ailleurs, leur performance technique comme leur aspect esthétique sont garantis pour 30 ans* !

Le saviez-vous ? Des exigences spécifiques s’appliquent aux modèles destinés aux climats de montagne (NFM). Certains produits sont également adaptés aux toitures à faible pente (NF FP).

Du 28 septembre au 1er octobre, découvrez ces nouveautés en avant-première sur le salon BATIMAT à Paris Porte de Versailles, stand R066 Hall 1.

* selon normes en vigueur.

Pour en savoir plus exit_to_app