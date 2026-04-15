Avec la tuile plate de Phalempin, EDILIANS vise le top !

L’innovation sur des fondations historiques

À Phalempin, l’histoire et le savoir-faire d’hier s’unissent aux innovations d’aujourd’hui pour bâtir l’excellence de demain ! Pour atteindre une qualité au sommet, la production des tuiles plates du Nord est perfectionnée à tous les étages. Travail sur le mélange argileux pour améliorer encore la résistance mécanique et aux variations de température, lignes de poudrage et de formage modernisées au service de la qualité esthétique, contrôle laser du galbe pour une homogénéité parfaite : la tuile de Phalempin vise le top ! Une qualité à la hauteur de toutes vos attentes : élégantes, robustes et fidèles aux toits du Nord, cette tuile EDILIANS a de beaux jours devant elle.

Une tuile locale, respectueuse de l’environnement

Certifié ISO 50001, 14001 et 9001, le site de Phalempin répond à de hautes exigences en matière de qualité et de respect de l’environnement. L’engagement du site ? Utiliser une argile locale, faire chuter la consommation d’eau potable de 20 %, retraiter et réinjecter 100 % des fumées… Ainsi, grâce à un système de traitement, celles-ci sont transformées en chaleur, utilisée pour la production. Un travail a également été mené pour des process moins gourmands en ressources. Enfin, la robotisation de certaines tâches améliore considérablement la qualité de vie au travail des salariés de la tuilerie. Résultats : l’usine historique du Nord devient un symbole de l’engagement d’EDIIANS pour un avenir durable !

Une gamme de tuile moderne, et fidèle à la tradition

Produites sur ce site depuis 1919, les tuiles de l’appellation de terroir Phalempin se modernisent mais cultivent plus que jamais l’esthétique nordiste. Des toits du Nord de la France à ceux de la région parisienne, en traversant la Normandie et la vallée de la Loire, ces tuiles plates s’intègrent dans le paysage régional, tout en s’adaptant à tous les styles architecturaux. Disponibles en plusieurs tailles et coloris, les tuiles de cette gamme répondent à différentes contraintes et configurations, en construction comme en rénovation ! La nouveauté du printemps ? La tuile plate 17X27 Artis Phalempin, pensée pour toujours plus d’élégance, avec son nez affiné et son design légèrement galbé !

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