Lumière sur les nouveautés solaires d’EDILIANS

EASY ROOF ADVANCE, une pose plus « easy »

Installation rapide, fiabilité et compatibilité avec toutes les couvertures : l’EASY ROOF ADVANCE a tout pour plaire aux installateurs de solutions solaires ! Grâce à ce système de montage en surimposition, la mise en œuvre est facilitée, sans compromis sur la sécurité. Clip prémonté sur tous les crochets et fixations, rail unique pour toutes les fixations, crochets réglables, embase avec 4 paliers de réglage vertical : ce système permet un montage simple et précis des panneaux solaires. Grâce à des accessoires soignés – bouchon de fin de rail discret, passe-câble, clip module en remplacement de la bride simple -, le rendu esthétique est optimisé. Quant à la polyvalence du système, elle est optimale : tuiles mécaniques, plates, canal, ardoise, fibrociment, l’EASY ROOF ADVANCE est compatible avec toutes les couvertures !

Le saviez-vous ? EDILIANS propose des formations techniques Qualiopi sur l’installation de panneaux et tuiles solaires.

EDIPACK, le pack solaire prêt à l’emploi

Autre solution au service des installateurs, l’EDIPACK simplifie à la fois le stockage, le transport, la préparation et la mise en œuvre des panneaux solaires ! Ce package tout-en-un comprend tous les accessoires nécessaires à l’installation de 3 modules photovoltaïques avec notre système en surimposition. Assemblage modulable, par emboîtement de cadres et d’abergements, fixation simplifiée avec une seule vis de serrage et système sans joint : EDIPACK facilite toutes les étapes de l’installation solaire. Décliné en 7 types de fixations, avec ou sans rail, en fonction du type de couverture, ce pack tient dans une boîte compacte (120 x 20 x 20 cm avec rail), très facile à manipuler.

Besoin de garanties sur les installations ? Résistance aux UV, intempéries et agressions extérieures sur le long terme, étanchéité et ventilation au top : EDILIANS garantit une parfaite qualité d’installation jusqu’à 30 ans !

My Solar Project, le dimensionnement en quelques clics

Une plateforme digitale simple pour réaliser des simulations solaires basées sur la consommation du client et un calepinage précis sur des images GPS : vous en avez rêvé, EDILIANS l’a fait ! Pensé pour les pro du solaire et les particuliers, My Solar Project simplifie toutes les étapes du projet, du calepinage à l’étude technique complète. Très intuitif, ce configurateur solaire en ligne permet, en quelques minutes, de visualiser le potentiel d’une installation et de la dimensionner en fonction des besoins.

Le petit plus ? Après les études, My Solar Project génère une proposition commerciale et un devis !

Solplanet, un partenariat pour rayonner sur le marché solaire !

Production mais aussi stockage intelligent et gestion de la consommation d’énergie : grâce à son partenariat commercial avec Solplanet, EDILIANS prend de la hauteur sur le photovoltaïque ! Onduleurs solaires connectés, onduleurs hybrides pour piloter la production et le stockage, batteries de stockage pour optimiser l’autoconsommation : les produits Solplanet s’adaptent à tous les besoins et toutes les configurations. Grâce à cette offre, EDILIANS peut proposer des solutions clés en main ultra-performantes.

Envie d’offrir un service complet ? Cette offre globale facilite la supervision des installations.

Pour en savoir plus exit_to_app